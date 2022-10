Waterpoort Boys wint ook tweede competitieduel

Overlopen

In het eerste kwartier van die pot werd Scharnegoutum ’70 overlopen en had de thuisclub alle handen en voeten nodig om de Snekers af te stoppen. Zo werd rechtsbuiten Lars van Dijk na een paar minuten onreglementair afgestopt met een vrije trap en uiteindelijk de 0-1 van Andy de Vries tot gevolg. De middenvelder krulde de bal fraai over de muur en zag vervolgens dat zijn ploeggenoot Marvin de Boer door de vijandelijke linies brak. De arbiter van dienst hield het bij een gele kaart waar rood vanwege het ontnemen van een scoringskans ook mogelijk was geweest.



Trainingsballetje

De daaropvolgende vrije trap werd door Jesper Knoop richting de hoek gestuurd, maar de sluitpost van de withemden hield met moeite de tweede Sneker treffer van het bord. Die zou even later bij een poging van Romano Pasveer ook niet vallen en nadat een actie van De Vries ter hoogte van de middenlijn in schoonheid stierf, was het met het overwicht van de bezoekers gedaan. De activiteiten van de formatie van trainer Jan van Dijk leverden echter nauwelijks mogelijkheden op en bij pogingen uit de tweede lijn was de richting vaak ver te zoeken. Zo leken de Snekers de verhoogde druk toch eenvoudig te doorstaan, totdat Waterpoort Boys-doelman Stefan Rijpkema bij een voorzet die niet meer was dan trainingsballetje, opzichtig in de fout ging (1-1).



Ahmed

Een paar minuten later hielp verdediger Marco Ahmed de bezoekers echter weer in het zadel toen hij na een duel niet al te “clever" reageerde. Het kostte hem geel en een vrije trap die door specialist De Vries in het andere hoekje werd geschoten (1-2). Die hernieuwde voorsprong had vervolgens nog hoger kunnen uitvallen, maar na een voorzet van Lars van Dijk lag de dwarsligger bij een inzet van Tim. van der Werf in de weg. Het was de eerste geslaagde actie van de gelegenheidsspits die verder nauwelijks in het stuk voorkwam. Dat laatste gold ook voor linksback Dylano van Dijk die op slag van rust onder een crossbal van Ahmed doorging en daarmee een mogelijkheid voor de thuisclub inluidde.



Passend slot

​Hoewel het voor rust ook niet overhield, was het niveau na de wisseling van speelhelft nog minder. Men had de tweede helft dan ook net zo goed schriftelijk kunnen afdoen, want als het om geslaagde acties gaat, was schraalhans bij langs de lijn deel twee echt keukenmeester. De eerste goedlopende aanval in minuut vijfenzeventig leverde overigens meteen de 1-3 op, waarbij Orlando Pasveer de actie met een inzet vanaf de rand van de zestien van een passend slot voorzag. Vervolgens kreeg invaller Marcel van der Meulen - hij was niet fit genoeg om een hele wedstrijd te spelen - nog een kopkans (naast) maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat een vierde treffer wel iets teveel van het goede zou zijn geweest, al viel er onder de streep weinig op de tweede Sneker competitiezege af te dingen.

Scharnegoutum ‘70 - Waterpoort Boys 1-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Andy de Vries (4.), 1-1 Stefan Rijpkema (34.-e.d.), 1-2 Andy de Vries (37.), 1-3 Orlando Pasveer (76.)

Scheidsrechter: M. Achammachi

Gele kaart: onbekende speler, Marco Ahmed (Scharnegoutum ’70)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Kevin Kedde, Jesper Knoop, Brian Visser, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries (65. Calvin Pasveer), Marvin de Boer (65. Marcel van de rMeulen), Tim van der Werf (78. Fabian Vermaning) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/