Waterpoort Boys wint in kansarme wedstrijd van IJVC

Droog onderkomen

Ook op sportpark De Utherne was het aanvankelijk een sfeervolle bedoening, maar toen de regen viel zochten de meesten razendsnel een droog onderkomen op. Die waren dan ook niet getuige van de aansluiting die de IJlster Voetbal Club na een dik half uur vanaf elf meter tot stand bracht.



Einde wedstrijd

Daarvoor had men nog wel de eerste mogelijkheid voor de bezoekers - een vrije trap - gezien. Die belandde echter ruim naast de veste van doelman Dennis Damstra en twee minuten zag 'het legioen' ook dat het voor Jesper Knoop einde wedstrijd was, toen hij zijn knie verdraaide. Dat gebeurde nadat IJVC-spits Reitsma fel doorging en diezelfde Reitsma was ook degene die doelman Stefan Rijpkema het eerste werk bezorgde. De goalie keerde het schot met de voeten en zag vervolgens dat een achterwaartse kopbal naast de Sneker goal terecht kwam.



Pardoes

Na die speldenprikken greep Waterpoort Boys het initiatief en dat resulteerde niet veel later in de openingstreffer. Na een combinatie tussen tussen Dylano van Dijk en Romano Pasveer werd de laatste binnen de zestien onderuit getrokken, waarna Brian Visser de doelman vanaf elf meter de verkeerde hoek instuurde. Na die treffer liet de ploeg uit de Waterpoortstad het balletje gemakkelijk(er) rond gaan en dat leverde vijf minuten na de 0-1 al de 0-2 op. Na een mooie aanval kwam de bal via een aantal stations bij de hiervoor al genoemde Visser terecht en diens harde voorzet werd door Pieter Kor Spoelstra pardoes in eigen doel gewerkt.



Opnieuw

De formatie van trainer Sido Postma zocht met lange ballen de kortste weg naar het doel, maar veel gevaar bracht dit niet met zich mee. Dat was aan de andere kant groter, maar kansjes voor Visser en Richard Hamstra leverden evenals een vrije trap van Dylano van Dijk - knappe redding Damstra - geen rendement op. Na iets meer dan een half uur leek een misverstand in de Sneker achterhoede gevaar op te leveren, maar de voorzet vanaf rechts verdween langs alles en iedereen. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want nadat de thuisclub twee hoekschoppen mocht nemen, belandde de bal bij de tweede op een hand van een Sneker verdediger met een terechte strafschop tot gevolg. Spoelstra liet zich dit buitenkansje niet ontnemen en wist opnieuw, zij het nu in het juiste doel,te scoren.



Rollertje

In de tweede helft ging IJVC meteen op zoek naar de gelijkmaker, waarbij pogingen vanuit de tweede lijn aan populariteit wonnen. Dat had alles te maken met het feit dat Vlap het gevaar bij lange ballen wou beteugelen en om die reden zijn achterhoede naar achteren had gedirigeerd. Niettemin kreeg Waterpoort Boys de eerste mogelijkheid toen Richard Hamstra op avontuur ging. De spits voerde zijn actie echter te ver door, waar een tikje op Visser waarschijnlijk meer had uitgehaald. Nu volgde slechts een rollertje en dat was naar later bleek, ook het enige dat de geelhemden eruit wisten te persen. Voor de rest gebeurde er niet al te veel, of het moeten de gele kaarten zijn geweest, waarmee de arbiter van dienst zijn eigen fouten probeerde te camoufleren.



In het laatste kwart van de wedstrijd verscheen Tom de Wit ook nog binnen de lijnen. In zijn laatste optreden voor zijn trip 'down under' was hij niet op een bout te betrappen, al was IJVC in die fase nog wek een keer dicht bij de gelijkmaker. De met geel bestrafte Rijpkema tikte de bal echter stijlvol onder de lat vandaan, waarna Waterpoort Boys drie belangrijke punten eerst mee naar het Kypmantsje en later mee naar huis nam.

IJ.V.C. – Waterpoort Boys 1-2 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Brian Visser (13.-pen.), 02- Pieter Kor Spoelstra (18.-e.d.), 1-2 Spoelstra (33.-pen.)

Scheidsrechter:

Gele kaart: Sieger Zijlstra (IJVC), Stefan Rijpkema, Roy Vermaning, Richard Hamstra, Robert Minks (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Andy de Vries, Tim van der Werf (75. Tom de Wit), Gedeon Vita (75. Joey de Jong), Brian Visser (75. Marvin de Boer), Romano Pasveer, Jesper Knoop (3. Roy Vermaning/75. Robert Minks), Orlando Pasveer, Richard Hamstra (75. Joey de Jong) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/