Waterpoort Boys wint in en tegen Minnertsga

MINNERTSGA - In de voorbereiding op de rest van het seizoen werkte Waterpoort Boys zaterdagmiddag in en tegen Minnertsga een oefenwedstrijd af. De formatie van trainer Sido Postma trok daarbij de lijn uit de laatste twee competitieduels toen men SV NOK en SC Franeker versloeg en uit de oefenwedstrijd tegen FC Kraggenburg (2-0 zege) door en versloeg de derdeklasser uit de Kleihoeke met 3-1.

De Sneker goals op sportpark De Sportfinne kwamen op naam van Brian Visser (2x) en Dennis Niemarkt. Eerstgenoemde was eerder dit seizoen ook al trefzeker tegen de ploeg van voormalig Waterpoort Boys-trainer Duco Mulder. Medio augustus bepaalde hij nadat Lars van Dijk en Andy de Vries de Sneker op een 2-0 voorsprong hadden gezet, de eindstand op 3-0. Daarmee waren de geelhemden toen redelijk mild voor Minnertsga, want de Snekers lieten die avond nogal wat kansen liggen.

Komende zaterdag hervat Waterpoort Boys de competitie met een uitwedstrijd tegen TOP ’63, Dat duel dat in de plaats komt van de eerder geprogrammeerde confrontatie met SC Bolsward, betreft een inhaalwedstrijd. Eerder werd de streekderby afgelast omdat sportpark De Bou in Oppenhuizen medio oktober door hevige regenval in de dagen daarvoor niet bespeelbaar was/

Minnertsga - Waterpoort Boys 1-3 (1-0)

Doelpunten: 1-0 onbekende speler, 1-1 Brian Visser, 1-2 Dennis Niemarkt, 1-3 Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/