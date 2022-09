Waterpoort Boys wint bij rentree in 3A

OUDEHASKE- Waterpoort Boys dat de voorbije seizoenen steeds met een dramatische start te dealen had, kwam bij de rentree in de derde klasse uitstekend uit de startblokken. In en tegen Oudehaske schreef de ploeg van trainer Sido Postma dankzij een 1-3 overwinning met treffers van Dennis Niemarkt en Brian Visser (2x) namelijk meteen drie punten bij.

Sleutelen

Die overwinning was verdiend, te meer omdat de Sneker oefenmeester in verband met het ontbreken van een aantal sterkhouders aan zijn formatie moest sleutelen. Zo nam Brian Visser noodgedwongen de rechtsbackpositie in, iets wat hij nar behoren deed. In de tweede helft dirigeerde Postma de aanvaller naar het front en dat zou Waterpoort Boys geen windeieren leggen, want met twee treffers had Visser een belangrijk aandeel in de Sneker zege.



Niemarkt

De gasten klopten overigens het eerst op de deur, toen de bal na een voorzet van Visser net voor de voeten van “youngster” Marvin de Boer werd weggetikt en de bal bij de daaropvolgende tegenstoot net over de Sneker dwarsligger verdween. Vervolgens leverde storend werk van de gele hesjes twee halve kansje op. Bij de eerst kon “comeback-kid” Dennis Niemarkt net niet voldoende kradht zetten en bij de tweede verdween zijn inzet voorlangs.



​Aan de andere moest doelman Stefan Rijpkema de bal toen een inzet na een blok een merkwaardige curve meekreeg, onder de lat weg tikken en na een half uur verkeer de soeverein spelende goalie zich op een vrije trap, waarna Erwin Holtrop met een kopbal de scoren opende. Het antwoord ui “Watergate City” kwam echter snel, want een paar minuten later schoof Niemarkt op aangeven van Marvin de Boer de bal langs doelman Gerrit Berger en kwam de spits weer een stapje dichterbij zijn zesde ster.



Van 1-1 naar 1-3

Op slag van rust kreeg de thuisclub nog een mogelijkheid om met een voorsprong te gaan rusten. De 2-1 van Dennis Speelman bleef dankzij Rijpkema echter uit, net zoals vlak na rust de 1-2 bij een vlammend schot van Orlando Pasveer en bij een subtiel balletje van Ayden Faber op Lars van Dijk niet op het bord verscheent. Van Dijk schoot de bal namelijk tegen Berger aan en even later verdween “het ding” naast de goal van “die lui” toen een dieptepass van Dylano van Dijk door Marcel van der Meulen met het hoofd werd verlengd en Faber de bal met zijn teen langs de voor hem verkeerde kant van de paal geleidde.

.

Nadat een combinatie tussen Lars van Dijk, Ayden Faber en Orlando Pasveer nog geen effect sorteerde, viel de 1-2 even later alsnog. Na een voorzet van de mee opgekomen Kevin Kedde kopte de al genoemde Visser de bal met een flauw boogje diagonaal voer Berger heen en nog geen minuut later was Visser na goed werk van Romano Pasveer opnieuw het eindstation en tilde de als rechtsback begonnen aanvaller de stand beheerst naar 1-3.



Winst

Oudehaske dat tot de Visser-momenten niet al te veel in te brengen had, koos vervolgens voor een opportunistische strijdwijze en trok vol ten aanval. Daarbij ontbrak de vereiste zorgvuldigheid en daardoor kreeg Waterpoort Boys na een uittrap van Rijpkema via Visser nog een uitgelezen kans om nog wat meer zout in de Hasker wonden te strooien. Deze keer kwam Berger echter als winnaar uit de strijd, maar de Sneker winst kwam daardoor niet meer in gevaar. De grootste winst was misschien wel de bijdrage van Joey de Jong en Lardi Keller die beide hun eerste minuten in de hoofdmacht maakten, waardoor de kracht van Waterpoort Boys in de breedte is toegenomen.

Oudehaske - Waterpoort Boys 1-3 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Erwin Holtrop (30.), 1-1 Dennis Niemarkt (37.), 1-2 Brian Visser (77.), 1-3 Visser (78.)

Scheidsrechter: S.L. Oostwoud

Gele kaart:

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Kevin Kedde, Jesper Knoop, Brian Visser, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Dennis Niemarkt (46. Ayden Faber), Brian Visser, Marvin de Boer (65. Fabian Vermaning), Marcel van de Meulen (82. Lardi Keller) en Lars van Dijk (72. Joey de Jong)

Bron: https://pengel.weebly.com