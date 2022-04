Waterpoort Boys verzuimt in te lopen

Moeite

Dat verzuim had ook te maken met het veld, want dat was voorzien van een laag zand. Daarmee en met de af en toe stormachtige wind hadden beide ploegen zichtbaar moeite. Het gevaar voor beide doelen bleef dan ook beperkt en alleen Waterpoort Boys zorgde in het begin middels een indraaiende vrije trap van Andy de Vries een keer voor onrust. Die bal werd echter net voor de inkomende Marcel van der Meulen weggewerkt. Vervolgens duurde het lang, aleer de nummer drie van de ranglijst weer eens van zich deed spreken. Na een actie van Brian Visser ontbeerde de inzet van de linksbuiten het venijn om doelman Meine de Jong te passeren..



Venijn

Dat venijn zat echter wel in de staart van de eerste helft. Door een inschattingsfout van Stefan Kroon belandde de bal vlak voor rust voor de voeten van Remco van der Goot, die vervolgens doelman Stefan Rijpkema omspeelde en eenvoudig de openingstreffer liet aantekenen. Waterpoort Boys leek even later het spreekwoord over het venijn en de staart eveneens van inhoud te voorzien, toen Jesper Knoop na een vrije trap van Visser de bal bij de tweede paal voor het intikken had. De inzet van de rechtsback verdween echter net langs de voor hem verkeerde kant van het aluminium.



Meer venijn

Meteen na rust leek Waterpoort Boys het verhaal van het venijn te verlengen, maar de thuisclub wist met het nodige kunst- en vliegwerk een Sneker treffer te voorkomen. Zo belandde een indraaiende hoekschop ietwat gelukkig via de paal in de handen van de NOK-goalie en even later werd een door Van der Meulen verlengde hoekschop van De Vries ternauwernood van de doellijn gehaald.



Ondanks dat Waterpoort Boys bepaald niet groots speelde, kwam SV NOK in die fase niet meer onder de druk vandaan. De thuisclub bezweek echter niet, ook al omdat bij een schot van Visser niet hard en zuiver genoeg was om De Jong het nakijken te geven. Het voorbereidende werk kwam daarbij van de voet van Robert Minks en even later waren de rollen omgekeerd, toen Visser Minks bediende. De kopbal van de routinier belandde - evenals de inzet van Knoop voor rust - echter net naast de goal, waarna de bal na een volley van Andy de Vries andermaal van de doellijn werd gehaald.



Hoogtepunt

Zo leek het voor Waterpoort Boys een middag van net niet te worden, maar met nog twintig minuten op de klok kreeg de formatie van trainer Sido Postma met dank aan de 17-jarige Orlando Pasveer toch nog loon naar werken. De voor Kevin Kedde in de ploeg gekomen middenvelder haalde van een meter of vijfentwintig uit en schoot de bal op een fantastische wijze en snoeihard in de kruising. Het was naar later bleek, het hoogtepunt van de middag.



In dat latere stadium probeerde Waterpoort Boys nog wel de zege te forceren, maar het slotoffensief in "de woestijn" van Oudemirdum leverde geen bruikbare kansen meer op. Derhalve bleef het bij 1-1 en daarmee liet Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, na om de achterstand op koploper SC Bolsward tot twee punten te reduceren.

SV NOK - Waterpoort Boys 1-1 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Remco van der Goot (37.), 1-1 Orlando Pasveer (70.)

​Scheidsrechter: R.M.A.M. Vonk

Gele kaart: Jelmer Dijkstra (SV NOK), Romano Pasveer, Marcel van der Meulen, Kevin Kedde, Robert Minks (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks, Jesper Knoop, Kevin Kedde (63. Orlando Pasveer), Romano Pasveer, Tim van der Werf (66. Kevin Kedde), Andy de Vries,, Brian Visser (63. Lars van Dijk) en Marcel van der Meulen (63. Calvin Pasveer)

Bron: https://pengel.weebly.com/