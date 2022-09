Waterpoort Boys verzuimt duel vroegtijdig te beslissen

Snelle voorsprong

De eerste mogelijkheid om iets te verzilveren, was overigens voor de thuisclub, maar na een slippertje van Stefan Kroon bezorgde een rollertje doelman Stefan Rijpkema niet al te veel problemen. Kroon herstelde zich vervolgens met een prima pass op Lars van Dijk, wiens voorzet voor de goal langs ging en uiteindelijk door Brian Visser werd opgepikt. Die leverde vervolgens een prima “Flanke” af die door de voor zijn man komende Lars van Dijk tegen de touwen werd geschoven (0-1).



Meer kansen

Vanaf dat moment waren de kansen niet op de vingers van één hand te tellen. Na een combinatie tussen Andy de Vries en Marcel van der Meulen stond de lat echter een tweede treffer van Lars van Dijk in de weg en later werd Van der Meulen door Romano Pasveer alleen voor doelman Johan de Boer gezet. De HJSC-sluitpost kwam echter als winnaar uit de strijd en zag even later toen Robert Minks met een pass van achteruit Brian Visser aan het werk zette en die op zijn beurt Van der Meulen bediende, dat de inzet van laatstgenoemde voor zijn heiligdom langs vloog., Vervolgens kreeg Van der Meulen na een goedlopende aanval met Andy de Vries en Romano Pasveer in de rol van architect opnieuw een dot van een kans en deze keer was een touche met de vingertoppen voor De Boer genoeg om de tweede Sneker treffer te voorkomen.



Meer HJSC

De ploeg van trainer Thomas Graven wist daar behoudens een paar speldenprikken nauwelijks iets tegenover te stellen, al bleef het met een minimale voorsprong wel oppassen, te meer omdat het spel van Waterpoort Boys niet meer bij het niveau van de eerste helft in de buurt kwam. Het aandeel van HJSC werd dan ook groter, maar behoudens een paar hoekschoppen en een paar schoten vanuit d tweede lijn, leverden de inspanningen van de thuisclub geen grote kansen op.



Winst

Ook Waterpoort Boys kwam niet oef nauwelijks tot uitgespeelde kansen, al hield de ploeg van trainer Sido Postma wel de controle en dat zou men gelet op het verleden, ook als winst aan kunnen merken. De winst in deze bekerwedstrijd werd een minuut of zes voor het einde zeker gesteld, toen Jesper Knoop met een mooie pass de diepgaande Romano Pasveer in stelling bracht en die met een subtiel lobje de definitieve beslissing liet noteren. Die beslissing had vervolgens nog hoger uit kunnen vallen maar het bij het laatste wapenfeit i.c. een schot van Dylano van Dijk belandde de bal net naast de voor hem verkeerde kant van de paal.



Die treffer zou overigens alleen voor de statistieken zijn geweest, want de overwinning zat toen al lang en breed in de pocket van de Snekers. Die treden komende zaterdag in de tweede poulewedstrijd op als gastheer van IJVC, dat gistermiddag eveneens won en wel met 3-0 van Irnsum.

H.J.S.C. - Waterpoort Boys 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (5.), 0-2 Romano Pasveer (64.)

Scheidsrechter: A.J. Nauta



Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Robert Minks, Stefan Kroon, Jesper Knoop, Tim van der Werf (65. Jordi Heerings), Romano Pasveer, Andy de Vries (60. Orlando Pasveer), Brian Visser (75. Sylvano Schaap) Marcel van de Meulen en Lars van Dijk

Bron: www.pengel.weebly.com