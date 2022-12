Waterpoort Boys verliest topper van beter Heerenveense Boys

Sterke fase

Alleen kort na rust dicteerde Waterpoort Boys een tiental minuten het gebeuren en in die sterke fase namen de geelhemden ook een voorsprong. Dat gebeurde nadat een verdediger van Heerenveense Boys na een voorzet van Brian Visser het gespikkelde monster met de arm beroerde en arbiter Dijkstra niets anders kon dan de bal op de stip leggen. Robert Minks die het voorwerk bij Visser’s voorzet verzorgde, voltrok het vonnis feilloos en zag even later dat een prachtige aanval met Romano Pasveer en Visser in de hoofdrol eigenlijk meer dan een hoekschop had verdiend.

Krediet

Niet lang na die aanval moest Minks geblesseerd naar de kant, maar de robuuste aanvalsleider was als veldspeler nog wel getuige van de gelijkmaker van Kevin Regts. Die werd volgens de linesman van de Snekers vanuit buitenspelpositie gemaakt, doch de assistent van Waterpoort Boys had in het eerste bedrijf met een onterecht vlagsignaal eigenlijk zijn krediet al verspeeld.



Op zijn post

In die eerste vijfenveertig minuten leverden de inspanningen van beide ploegen nagenoeg niks op. Alleen bij een voorzet vanaf rechts die in eerste instantie werd gemist, klonk in de Sneker zestien de alarmbel en even later hield Kevin Kedde met een goede ingreep het geklingel buiten de deur. Kort daarop voorkwam doelman Stefan Rijpkema bij een steekbal dat de bel weer afging en ook later was de Sneker sluitpost die een dijk van een wedstrijd keepte, steeds op zijn post.



Geen kracht

Waterpoort Boys stelde daar niet of nauwelijks iets tegenover, al kreeg Orlando Pasveer na één van de weinig goedlopende aanvallen nog wel een schietkans. De inzet van de jonge middenvelder was echter niet hard en zuiver genoeg om doelman Bas Doosje te verschalken en dat leek bij het begin van de tweede helft ook niet te gaan gebeuren. Ineens kreeg Waterpoort Boys echter de geweest en dat resulteerde in de sterke fase die hiervoor al werd beschreven. Na de gelijkmaker en het uitvallen van Minks klopte Brian Visser met een omhaal nog een keer op de deur, maar zijn inzet ontbeerde kracht en dat gold in het laatste deel eigenlijk voor de hele ploeg van trainer Sido Postma.



Kapstok

Dat kwam misschien ook wel omdat de oefenmeester voor Minks met Joey de Jong een middenvelder inbracht, waardoor Waterpoort Boys zijn kapstok kwijtraakte. Het was een keuze die de wenkbrauwen deed fronsen, omdat Postma met Dennis Niemarkt een centrumspits op de bank had zitten. Niemarkt verscheen ook later binnen de lijnen en zag vanuit de dug-out dat Waterpoort Boys met een slechte pass zelf een tegenaanval inleidde. Daarbij verdween de bal maar net naast de veste van Rijpkema. Die werd even later toch doorboord, toen Dylano van Dijk - bij Waterpoort Boys de man met de beste traptechniek - de bal niet goed wegkreeg en Lars Koelman het ding in één keer op de pantoffel nam.



Het was het hoogtepunt in een wedstrijd waarbij de kou en de achtste finale van het Nederlands elftal veel toeschouwers ondanks het vervroegde tijdstip weerhield om de gang naar het Schuttersveld te maken en om de topper die zoals hiervoor al werd vermeld, geen topwedstrijd werd, vanachter de omheining te aanschouwen.

Waterpoort Boys - Heerenveense Boys 1-2 (0-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Minks (55.-pen.), 1-1 Kevin Regts (64.), 1-2 Lars Koelman (84.)

Scheidsrechter: A. Dijkstra

Gele kaart: Romano Pasveer, Andy de Vries, Calvin Pasveer, Kevin Kedde (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Kevin Kedde, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser, Robert Minks (67. Joey de Jong) en Lars van Dijk (80. Marvin de Boer)

Bron: https://pengel.weebly.com/