Waterpoort Boys verliest ook in de return van DWP

Logica

Postma moest het zonder Orlando en Romano Pasveer doen, waarbij laatstgenoemde vanwege een blessure ook de komende weken zal moeten toekijken. Daarnaast zag de oefenmeester van de gele hesjes dat ook Pasveer 03 i.c. Calvin halverwege afhaakte en dat diens vervanger Marvin de Boer na dik tien minuten ook al weer naar de kant moest. Het uitvallen van Calvin Pasveer leidde overigens tot een “ombouw”, terwijl de logica bij de invulling van de hiervoor al genoemde “Pasveer-vacatures” evenals bij de omzettingen c.q. wissels niet in alle gevallen duidelijk was. Zo speelde verdediger Fabian Vermaning op het middenveld en die linie staat niet echt te boek als zijn comfortzone.



Specialiteit van het huis

Nadat Waterpoort Boys in de openingsminuten de paal trof en nog een goede kans liet liggen, kwam DWP bij zo’n beetje de eerste, de beste aanval door toedoen van Anton Holtrop op voorsprong. Het was de specialiteit van het huis waarmee de bezoekers Waterpoort Boys pijn deden. Bovendien kon men met die voorsprong vanuit zijn comfortzone acteren en dat leverde bijna een tweede treffer op, toen de bal na een voorzet in de rebound op de rug van de op de grond liggende Calvin Pasveer werd geschoten.



Gelijke hoogte

Waterpoort Boys dat sterk begon, acteerde heel matig, al kreeg de thuisclub na een diepe bal van bijna een mogelijkheid op de gelijkmaker. Schaduwspits Jesper Knoop kon echter net niet goed bij een prima pass van Dylano van Dijk die vervolgens in de eigen zestien met een goede ingreep de angel uit een groen-witte aanval haalde. Dat gebeurde in een fase waarin DWP aanvallend meer van zich deed spreken dan Waterpoort Boys en uitgerekend in die fase kwam de thuisclub dankzij een kopbal van Knoop op gelijke hoogte.



Zonder gevolgen

Vroeg in de tweede helft leek die succesbeleving een vervolg te krijgen, maar Robert Minks raakte de bal niet vol waardoor doelman Jelle Huitema vrije eenvoudig redding kon brengen. Vervolgens werd invaller Marvin de Boer uitvaller, waarna doelman Stefan Rijpkema de bal bij het wegwerken tegen een tegenstander aanschoot. Het voorval bleef echter zonder gevolgen en ook bij een inzet van Tom de Wit bleven de gevolgen uit. Na een door Brian Visser teruggetrokken bal schoot de invaller namelijk net voorlangs. Vervolgens kreeg Tim van der Werf de bal hard zijn hoofd en verdween debat nadat de Snekers bij een tegenaanval wel heel gemakkelijk werden weggetikt, naast de goal van Rijpkema.



Beklonken

​Rijpkema ging even later bij een diepe bal - en na miscommunicatie met Stefan Kroon - opzichtig in de fout en dat bood DWP-aanvoerder Holtrop de gelegenheid om zijn tweede van de middag aan te tekenen. Hoewel De Wit even later met een harde uithaal nog een keer de kwaliteiten van Huitema testte, werd daarmee toch de nederlaag van Waterpoort Boys beklonken. Een nederlaag waarbij het arbitrale trio bestaande uit de heren Van Eijden, Van Dijk en Huttinga in tegenstelling tot veel spelers overigens een prima indruk achterliet.

Waterpoort Boys - D.W.P. 1-2 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Anton Holtrop (8.) 1-1 Jesper Knoop (41.), 1-2 Holtrop (78.)

Scheidsrechter: J. van Eijden

Gele kaart: Tom de Wit

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer (46. Marvin de oer/58. Tom de Wit), Tim van der Werf, Brian Visser, Stefan Kroon, Andy de Vries, Fabian Vermaning, Jesper Knoop, Robert Minks en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com