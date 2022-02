Waterpoort Boys temt koploper met een late zweepslag

SNEEK - In het duel met Foarút heeft Waterpoort Boys de koploper getemd, al had de Sneker dompteur minder moeite met “het wilde en witte paard" uit Menaldum dan vooraf mocht worden verwacht en had er wellicht zelfs iets meer ingezeten. Niettemin was trainer Sido Postma onder de streep tevreden, te meer omdat het gelijkspel in ondertal en pas met een late zweepslag werd bewerkstelligd.

Geen hoogstaande partij

Foarút deed zijn naam als lijstaanvoerder op het Schuttersveld geen eer aan. Toch kwam de ploeg van trainer Janco Croes na een klein kwartier een voorsprong, al kwam die niet zonder enige Sneker assistentie tot stand. Doelman Stefan Rijpkema ging bij de totstandkoming van die treffer namelijk niet geheel vrijuit. Na een klein uur spelen kwam Waterpoort Boys na een goedlopende aanval met Kevin Kedde en Brian Visser in de hoofdrol door toedoen van laatstgenoemde op gelijke hoogte en hoewel het van beide zijden geen hoogstaande partij was, viel die gelijkmaker op dat moment niet onverdiend te noemen.

Ongelukkig moment

De vreugde in het kamp van de Snekers was echter van korte duur, want even later werd Dylano van Dijk verblind door de laagstaande zon en verdween de bal via hem voor de tweede keer achter Rijpkema. Het was een hoogst ongelukkig moment voor de jonge verdediger die zich eerder in de wedstrijd tegen De Wâlde tot matchwinner kroonde en die vervolgens ook nog eens met tien man op jacht moest omdat Romano Pasveer tegen zijn tweede gele kaart was aangelopen. De Wéé Péé Béé toonde echter veerkracht en die werd in de slotminuten beloond, toen Brian Visser met zijn tweede van de middag voor Waterpoort Boys alsnog een punt uit het vuur sleepte.

Geen gemengde gevoelens

Met het oog op de totstandkoming van de tegendoelpunten zou men aan de zijde van de gele hesjes gemengde gevoelens verwachten, want zonder de fout van Rijpkema c.q. het onfortuinlijke moment van Van Dijk was er wellicht meer mogelijk geweest. Aan de andere kant was Postma na afloop zoals hiervoor al werd, tevreden omdat de remise met een man minder en in extremis tot stand kwam. Of zijn collega die tevredenheid deelde, is nog maar de vraag want de ploeg van Janco Croes liet in de slotminuten twee punten door de vingers glippen.

Komende dinsdag vervolgt Waterpoort Boys de competitie met de streekderby tegen TOP ’63 dat zaterdagmiddag met een 4-1 overwinning op SV NOK drie welkome punten mocht bijschrijven. Dat duel betreft een inhaalwedstrijd.

Waterpoort Boys - Foarút 2-2 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Jorrit Boomsma (13.), 1-1 Brian Visser (58.), 1-2 Dylano van Dijk. (64.- e.d.), 2-2 Visser (90.)

​Scheidsrechter: M.E. van den BeldGele kaart: Calvin Pasveer, Marcel van der Meulen, Andy de Vries (Waterpoort Boys), Harmen Schuitmaker, onbekende speler (Foarút)Rode kaart *2x geel): Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

Bron: https://pengel.weebly.com/