Waterpoort Boys telt zijn knopen

Nog een wedstrijd

​De eerste twintig minuten was het duel tussen "de buren" nog een wedstrijd en kwamen de bezoekers na een voorzet vanaf links van Nico Pieter Bonnema en een intikker van Wiebren Posthuma op voorsprong. Behoudens twee gevaarlijke kopballen was het de enige geslaagde actie van de “captain” van Nijland, want verder blonk hij vooral uit door zowel verbaal als non-verbaal zijn ongenoegen over de onkunde van zijn ploeggenoten kenbaar te maken.



Magie

Die voorsprong viel overigens niet onverdiend te noemen. Dat had echter meer met het weifelende optreden van de thuisclub te maken dan met de kwaliteit van Nijland. Toen Waterpoort Boys met mooie wisselpasses van o.a. Dylano van Dijk meer en meer de ruimte opzocht, was het dan ook snel gebeurd met de blauw-witte dadendrang en was het vooral eenrichtingsverkeer, al leverde dat aanvankelijk nog niet al te veel dreiging op. Die kwam in die fase vooral van afstand. De schoten van Andy de Vries en Dylano van Dijk waren echter net iets te ruim bemeten om schade aan te richten. Vervolgens liet Robert Minks - en dat overkomt hem niet vaak - een kans uit de buitencategorie liggen, waarna een actie op de achterlijn met een soort van toverbal werd voortgezet, al leek die toch nog voor magie te gaan zorgen.



Knoop

Met veel kunst en vliegwerk hielden doelman Lennert Schraa en de zijnen de gelijkmaker echter van het bord, maar niet voor lang. Bij de volgende Sneker aanval over links en de daaropvolgende voorzet stond Jesper Knoop namelijk “Goldrichtig” en was de 1-1 alsnog een feit. Knoop kreeg even later bij een voorzet van De Vries nog een mogelijkheid. Die “Hereingabe” schoot echter door waardoor de schaduwspits verrast werd. Op slag van rust zou Knoop echter alsnog voor de Sneker voorsprong zorgen, toen hij na een actie en een voorzet van Brian Visser voor zijn man kwam en de bal bij de eerste paal tegen de touwen werkte (2-1). Daarvoor had Posthuma bij een tegenaanval over geschoten, vond Waterpoort Boys bij een rebound doelman Schraa op zijn weg en verdween een vrije trap van Fokke Kooistra een metertje over de dwarsligger.



Calvin Pasveer

Ondanks het overwicht was het thuispubliek er niet gerust op, want "hij hoet maar één keer goed te vallen, nou.". Dat deed hij vlak na rust bijna, maar met een prima ingreep haalde Calvin Pasveer de angel uit de aanval. Diezelfde Pasveer kreeg even later bij een corner van De Vries een kopkans. De centrale verdediger raakte de bal echter niet vol en kon derhalve aanvallend zijn waarde niet bewijzen. Verdedigend deed hij dat echter wel, want kort daarop later troefde hij Bonnema opnieuw af.



Beslist

Bij een verkeerde pass van Tim van der Werf leek een counter van Nijland in de maak. De specialiteit van het huis “Nijland” was deze keer echter minder speciaal, waarna een combinatie tussen Romano Pasveer en Andy de Vries er meer op leek. Die leverde echter geen rendement op, maar bij de volgende Sneker aanval was het wel raak. Lars van Dijk speelde vanaf rechts in op Robert Minks die de bal “liet vallen" op Jesper Knoop. Zijn inzet werd door Lennert Schraa in eerste instantie met een uitstekende redding nog gekeerd, maar bij de rebound van Robert Minks moest de goalie alsnog het hoofd buigen (3-1).



Daarmee was de wedstrijd wel beslist en vervolgens probeerde de thuisclub die beslissing nog iets meer te accentueren. Een vrije trap leverde echter niks op, terwijl Brian Visser bij zijn laatste acties evenmin succesvol was. Daar kon bij de Snekers echter niets en niemand om malen, want op dat moment had Waterpoort Boys zijn knopen zoals hiervoor al werd vermeld, al lang en breed geteld.

Waterpoort Boys - Nijland 3-1 (2-1)

Doelpunten: 0-1 Wiebren Posthuma (5.), 1-1 Jesper Knoop (34.), 2-1 Knoop (45.), 3-1 Robert Minks (75.)

Scheidsrechter: P.M.T.P. Souhuwat

Gele kaart: -

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Brian Visser, Orlando Pasveer, Romano Pasveer (85. Ronan Teigeler), Andy de Vries, Jesper Knoop (85. Tom de Wit), Robert Minks en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com