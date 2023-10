Waterpoort Boys teleurgesteld na remise tegen Angstgegner

Dylano van Dijk

Waterpoort Boys zou zich gaandeweg de middag tot de bovenliggende partij ontpoppen, al was de openingsfase nog evenwichtig. Beide partijen kregen toen een hoekschop, waarbij die van de gasten niets opleverde. Die van Waterpoort Boys resulteerde daarentegen in een vlammend schot van Dylano van Dijk, waarbij doelman Volken Huisman al zijn talenten moest aanspreken om de bal te keren. Diezelfde Van Dijk werd even later neergelegd, waarna hij de toegekende vrije trap panklaar op het hoofd van Richard Hamstra legde. De bal verdween echter in het zijnet, waar een doelpunt werd verwacht.



Regie

Dat gebeurde in een fase waarin de formatie van trainer Jan Vlap de regie meer en meer in handen nam en waarin DWP zich tot uitvallen beperkte. Die leverde echter niets op, zulks in tegenstelling tot de inspanningen van de geelhemden. Zo kreeg Hamstra vijf minuten naar zijn eerste kans zijn tweede toen hij na een prachtige pass van Andy de Vries allee op Huisman mocht afgaan. Hamstra treuzelde echter iets te lang, waardoor ook deze mogelijkheid in rook opging. Nadat Hamstra nog een keer een rollertje produceerde, was het vervolgens de beurt aan Jesper Knoop maar ook de robuuste spits slaagde er niet in om Huisman te passeren.



Het bos in

Na die uithaal liet Lars van Dijk op rechts een aantal verdedigers zijn hielen zien, waarna het de bal bij Hamstra afleverde. Diens uithaal was echter opnieuw niet venijnig genoeg om de goalie van DWP het nakijken te geven. Het bleek echter slechts uitstel van executie. Twee minuten voor rust stuurde Hamstra na een pracht pass van De Vries op links twee man het bos in, waarna hij alleen voor Huisman de bal afgaf op Lars van Dijk die vervolgens simpel de één-nul kon binnentikken. Die voorsprong werd in de toegevoegde tijd nog bijna verdubbeld, toen Dylano van Dijk met een vrije trap nogmaals de kwaliteiten van Volken Huisman testte.



Huisman

Het bleef echter bij een magere één-nul en die voorsprong zou uiteindelijk te mager blijken, al kreeg Waterpoort Boys vroeg in de tweede helft ook weer mogelijkheden om de marge te vergroten. na voorbereidend werk van Dylano van Dijk werd een inzet van Knoop getoucheerd en resteerde niet meer dan een hoekschop. Bij die corner werd een overtreding op Brian Visser begaan, waarna Knoop de toegekende vrije trap nam. Die leek de twee-nul op te leveren. Ook deze keer wist de oud-doelman van ONS Sneek ten koste van een hoekschop het onheil te vermijden, waarna de bal bij een scrimmage omhoog ging en Nahimro Lacroes de bevrijdende tweede treffer binnen leek te maken.



Uit het niets

Leek, want ook deze mogelijkheid was niet aan de thuisclub besteed en daarvoor kreeg Waterpoort Boys even later de rekening gepresenteerd. De alles of niets-tactiek van DWP leverde aanvankelijk niet al te veel op, totdat de bal in de negenenzeventigste minuut uit het niets voor de voeten van Jeen Willems plofte en die bij zo’n beetje de eerste, de beste kans voor de bezoekers de gelijkmaker liet noteren. Vervolgens kon het muntje ook nog helemaal de andere kant uitvallen, want na de één-één was Waterpoort Boys het even helemaal kwijt en kreeg DWP nog een prima kans op meer. Doelman Stefan Rijpkema bracht echter met de voet redding en stelde daarmee voor Waterpoort Boys een meer dan verdiend punt veilig.

Waterpoort Boys - D.W.P. 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Lars van Dijk (43.), 1-1 Jeen Willems (83.)

Scheidsrechter: B.M. Leistra

Gele kaart: Dylano van Dijk, Romano Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Andy de Vries, Tim van der Werf, Joey de Jong (Gedeon Vita) Romano Pasveer, Richard Hamstra (Robert Minks), Nahimro Lacroes, Brian Visser, Jesper Knoop en Lars van Dijk