Waterpoort Boys struikelt over Balk

SNEEK - Waterpoort Boys is in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen tegen een nederlaag aangelopen. De Snekers struikelden over Balk dat met 0-3 aan het langste eind trok, en beleefden daarmee een niet al te beste start, al was de wedstrijd tegen de voormalig tweedeklasser nu niet direct een duel waarin de formatie van trainer Jan Vlap de punten moest halen.

Feilloos

In het begin leek het er niet op dat het halen van punten een “mission impossible” zou worden, want in de openingsfase hield Waterpoort Boys gelijke tred met de withemden zonder tot kansen te komen, iets wat overigens ook gold voor de bezoekers. Na.die fase werd Balk echter sterker en moesten de Snekers terug. Dat leidde halverwege de eerste helft tot een strafschop, toen Calvin Pasveer - hij speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd - een speler van Balk binnen de beruchte lijnen ten val bracht. Die “pengel” werd vervolgens door Johan Geertsma feilloos binnen geschoten. Die marge werd vlak voor rust verdubbeld, toen doelman Stefan Rijpkema bij een één op één-situatie een rebound moest toestaan, waarna Marnix Zeldenrust tussen Dylano van Dijk en Joey de Jong door glipte en de nul-twee tegen de touwen prikte.



Opportunistisch

Na rust schakelde Waterpoort Boys over op een meer opportunistische strijdwijze waarbij de lange bal en het duel om de tweede bal als wapen werd ingezet. Die wapens bewezen slechts een paar keer hun dienst, al gaat het te ver om bij die situaties van kansen te spreken. Bovendien had dat tot gevolg dat de ploeg van trainer Jan Bruin meer (en meer) ruimte kreeg en van die ruimte maakte Balk niet lang na rust optimaal gebruik. Justin Bijstra gaf een voorzet op maat op Harro Deinum en die kopte het belangrijkste spelattribuut onhoudbaar langs Rijpkema.



De bezoekers kregen de bal bij die treffer in de kluts mee en dat was misschien wel het grootste verschil met Waterpoort Boys, dat dit geluk in de tweede helft een aantal keren ontbeerde. Dat had overigens aan de puntenverdeling niks veranderd, want de eerste drie gingen deze middag terecht mee naar Balk.

Waterpoort Boys - Balk 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Johan Geertsma (24.-pem.) 0-2 Marnix Zeldenrust (39.), 0-3 Harro Deinum (61.)

Scheidsrechter: afgeschermd

Gele kaart: Calvin Pasveer, Romano Pasveer, Roy Vermaning (Waterpoort Boys), Durk Lyklema, Marnix Zeldenrust, Justin Bijstra (Balk

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Andy de Vries, Joey de Jong, Orlando Pasveer (Dani Al Nashi), Brian Visser, Romano Pasveer, Marvin de Boer, Jesper Knoop en Lars van Dijk