Waterpoort Boys spekkoper met zege in inhaalduel

Met dat resultaat passeerde Waterpoort Boys namelijk de grens van het linker- en rechterrijtje, terwijl het verschil met de plek die noopt tot het spelen van nacompetitie om lijfsbehoud werd uitgebouwd tot zeven punten.

Evenwicht

​Die uitbouw kwam in Oppenhuizen aanvankelijk niet in de steigers, want de wedstrijd was lang in evenwicht en bracht de toeschouwers niet echt op de banken. Waterpoort Boys had weliswaar iets meer balbezit, maar dat leverde niet of nauwelijks mogelijkheden op en aangezien ook de ploeg van trainer Arjen Hoekstra de kansen niet aaneen reeg, is de brilstand bij rust snel verklaard.



Na rust kwam daar verandering in en de eerste die voor een wijziging zorgde, was Waterpoort Boys. Na goed voorbereidend werk van Brian Visser deed Dennis Niemarkt zijn naam als goaltjesdief weer eens eer aan. Het was de vijfde seizoenstreffer van de spits die op weg is naar zijn zesde ster. Over zes gesproken, Lars Bos liet tien minuten na de openingstreffer zijn zesde van het seizoen noteren, toen verdediger Robert Minks weeggleed en hij alleen op Waterpoort Boys-doelman Stefan Rijpkema mocht afgaan.



Nieuwe voorsprong

​Weer tien minuten later kwam Waterpoort Boys opnieuw op voorsprong. Daarbij fungeerde Brian Visser met een voorzet andermaal als vormgever en was het Andy de Vries die na een voor hem karakteristieke sleep de bal met de punt van de schoen tegen de touwen werkte. Vervolgens liet zowel Tim van der Werf als Dennis Niemarkt een goede mogelijkheid onbenut, waardoor de wedstrijd niet in het slot viel en het tot het eind spannend bleef. TOP ’63 wist in het resterende kwartier het verschil echter niet meer goed te maken, waardoor Waterpoort Boys sportpark De bouw met drie punten en dus als spekkoper verliet.



Met die zege die over het geheel genomen toch wel verdiend was, steeg Waterpoort Boys naar plek zeven terwijl TOP ’63 op plek elf bleef staan. De formatie uit Top en Twel kan die positie komende zaterdag wellicht verbeteren als men bij laagvlieger De Wâlde op bezoek gaat. Voor Waterpoort Boys staat dan het duel met “angstgegner” Delfstrahuizen op de rol en de voorbeschouwing op die krachtmeting verschijnt later vandaag op deze site.

T.O.P. ’63 - Waterpoort Boys 1-2 (0-0)

​Doelpunten: 0-1 Dennis Niemarkt (58.), 1-1 Lars Bos (68.), 1-2 Andy de Vries (78.)

​Scheidsrechter: J, de Groot

Gele kaart: Marco Ahmed (TOP ’63), onbekende speler (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/