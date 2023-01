Waterpoort Boys speelt off day naar de vergetelheid

Naast de overtuigende “Leistung” van de Sneker geelhemden was de gele regen gistermiddag het gesprek van de dag en dat bij een wedstrijd waarin ondanks dat er voor elke meter werd gestreden, niet of nauwelijks iets onbehoorlijks gebeurde. Arbiter Strampel maakte bij beide formaties dan ook weinig vrienden, al zal de man of vrouw aan de bondskassa daar ongetwijfeld anders over denken.



Greep

Over de wedstrijd zelf dacht iedereen hetzelfde want op de overwinning van Waterpoort Boys viel heel weinig af te dingen. De gedisciplineerd spelende geelhemden hadden de wedstrijd stevig in hun greep en gaven niet of nauwelijks iets weg. Na aan weerskanten wat ongevaarlijke hoekschoppen en vrije trappen leidde dat na een kwartier tot een openingstreffer, toen een vrije trap van Dylano van Dijk via de onderkant van de lat weer het veld instapte en de attente Marcel van de Meulen de bal in de rebound tegen de touwen kopte, al beweren “boze tongen’ dat de bal in eerste instantie al over de doellijn was..



Tegenslag

Niet lang na dat vervelende moment kreeg SDS opnieuw een tegenslag te verwerken, toen Pieter Sijtsma in het kunstgras bleef haken en daarbij zijn knie verdraaide. De spelmaker van de withemden moest helaas per brancard van het veld en maakte de tweede mogelijkheid van de Snekers dan ook niet meer als actief speler mee. Die mogelijkheid ontstond na een pass van Romano Pasveer, maar Lars van Dijk kreeg de bal in een één op één-situatie niet langs doelman Jaap Toering. De aanval liep echter door, maar de daaropvolgende voorzet was net te kort om Andy de Vries in stelling te brengen.



Ster

Toch zou de 0-2 nog voor rust op het bord verschijnen en de wijze waarop dat gebeurde was ronduit fraai. Na een fraaie crosspass van Dylano van Dijk leverde Brian Visser de bal op een presenteerblaadje af bij de inkomende Lars van Dijk die de bal beheerst tegendraads tegen de touwen schoot. Het betekende op slag van rust niet alleen een boppeslach, maar ook de vijfentwintigste competitietreffer van laatstgenoemde Van Dijk die vanaf gisteren dus met één ster op de mouw door het leven gaat.



Geen vuist

Na die sterrenslag kreeg Waterpoort Boys bij het scheiden van de markt nog een mogelijkheid, toen Tim van der Werf de al genoemde Lars van Dijk aan het werk zette. De vleugelaanvaller werd door Toering echter naar de zijkant gedreven, waarna zijn voorzet net niet het hoofd van Van der Meulen bereikte. Na de wisseling van speelhelft bereikte Van der Werff opnieuw Lars van Dijk, wiens voorzet bij de tweede paal door Brian Visser hard op de paal werd gekopt. Vervolgens werd de bal bij een indraaiende corner van de thuisclub naast gekopt. Het was naar later bleek, de enige dreiging van de zijde van SDS, want voor de rest slaagden de aanvallers uit Easterein er tegen de uitstekende defensie van Waterpoort Boys niet in om een vuist te maken.



Twee pengels

Met nog dik tien minuten op de klok werd Lars van Dijk door de in de rust ingevallen Orlando Pasveer op links weg gestuurd. De man van de ster draaide bij zijn tegenstander weg en werd vervolgens binnen de zestien aangetikt. Strafschop en een klusje voor de inmiddels ingevallen Robert Minks. Die schoot de “pengel” echter naast. Volgens arbiter Strampel had SDS-doelman Toering te vroeg bewogen waarna Minks een herkansing kreeg en die wel feilloos benutte (0-3). Daarmee stond de Sneker zege wel vast en al helemaal, toen SDS even later met tien man kwam te staan.



Met die overwinning speelde Waterpoort Boys de off day van vorige week zoals hiervoor al werd vermeld, naar de vergetelheid. De geelhemden die komende zaterdag als gastheer van Oudehaske optreden, namen daarnaast de derde plaats in de derde klasse A weer over van Heeg.

S.D.S. - Waterpoort Boys 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Marcel van der Meulen (16.), 0-2 Lars van Dijk (43.), 0-3 Robert Mink (79.-pen.)

Scheidsrechter: J.H. Strampel

Gele kaart: Kevin den Haan, Matthijs Postma, Luuk van der Schaar, Jaap Toering (SDS), Calvin Pasveer, Lars van Dijk, Romano Pasveer, Orlando Pasveer, Dylano van Dijk, Andy de Vries (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Erik Haitsma (SDS)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk (55. Stefan Kroon), Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Kevin Kedde, Joey de Jong (46. Orlando Pasveer), Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser, Marcel van der Meulen (71. Robert Minks) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com