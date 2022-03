Waterpoort Boys speelt na prima eerste helft gelijk

Sterke eerste helft

Sinds eind november zijn de gele hesjes namelijk ongeslagen en wist men vier van de vijf krachtmetingen te winnen. Daar leek gistermiddag op De Kampen een vijfde driepunter bij te komen, want Waterpoort Boys begon voortvarend en leverde in de 45 minuten misschien wel de beste helft van het seizoen af. Dat resulteerde al na een paar minuten in de openingstreffer, toen Lars van Dijk na een scrimmage met het hoofd het laatste zetje gaf.

Waterpoort Boys dat vanwege corona geen beroep op Kevin Kedde en Tim van der Werf kon doen en waarbij Marcel van der Meulen vanwege een blessure ontbrak, drong de tegenstander terug en die kwam dan ook niet aan voetballen toe. Na een half uur leverde dat overwicht een tweede treffer op, toen Brian Visser na een goedlopende aanval zijn tegenstander passeerde en binnen de zestien ten val werd gebracht. Strafschop en dat klusje kan men in de regel wel aan Robert Minks overlaten, zo ook nu (0-2).

Buitenspel?

Vervolgens hield de doelman van Delfstrahuizen zijn ploeg in de race, toen hij met de hand een vlammend schot van de al genoemde Lars van Dijk pareerde. Niet veel later leek de race toch gelopen, toen Dennis Niemarkt na een steekpass van Orlando Pasveer alleen voor de goalie opdook en beheerst de 0-3 tegen de touwen werkte. Leek, want de goal werd vanwege buitenspel geannuleerd en dat was voor de meeste aanwezigen toch een groot raadsel.

Rollen omgedraaid

Daar waar de Snekers in het eerste bedrijf oppermachtig waren en de wedstrijd in het slot had moeten gooien, waren de rollen na rust volledig omgedraaid. De thuisclub schakelde een tandje bij en het achteruit lopende Waterpoort Boys kwam zelf niet meer aan voetballen toe met de aansluiting als eerste gevolg. Dat gevolg ontstond bij een op het oog ongevaarlijke diepe bal na miscommunicatie tussen de laatste lijn van de Snekers en doelman Stefan Rijpkema. Daarbij kopte Robert Minks de bal onbedoeld voor de voeten van een tegenstander, waarna Yoran Kortstra de daaropvolgende voorzet tot doelpunt promoveerde.

Waterpoort Boys kwam zoals gezegd, niet meer aan voetballen toe, maar kreeg via de al genoemde Brian Visser nog wel een mogelijkheid om de oude marge weer te herstellen. Collega Dennis Niemarkt snoepte de bal echter van zijn schoen af en deed dat in buitenspelpositie, waardoor deze mogelijkheid een vroegtijdige dood stierf. In plaats van 1-3 werd het even later gelijk. Na balverlies schakelde Delfstrahuizen razendsnel om en werd de bal vanaf rechts voorgebracht, waarna Kortstra het attribuut vanaf de rand van de zestien in één keer op de slof nam en de kansloze Rijpkema voor de tweede keer het nakijken gaf.

Dat gebeurde een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd waarin Waterpoort Boys na een sterke eerste helft na rust een ander gezicht liet zien en waarin de Snekers het duel gelet op het veldspel en de kansen al in de eerste helft hadden kunnen en misschien wel moeten beslissen. Nu bleef het bij een punt en daardoor verspeelde men de kandidatuur voor de titel “die Manschaft der Stunde”.

Delfstrahuizen - Waterpoort Boys 2-2 (0-2)

​Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (7.), 0-2 Robert Minks (30.), 1-2 Yoran Korstra (70.), 2-2 Kortstra (85.)

​Scheidsrechter: P. Dobma

Gele kaart: Albert van der Veer, Jorrit Visser (Delfstrahuizen); onbekende speler, onbekende speler (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Robert Minks, Stefan Kroon, Jesper Knoop, Dylano van Dijk, Andy de Vries (75. Calvin Pasveer), Orlando Pasveer, /roman Pasveer, Brian Visser, Dennis Niemarkt (85. Ron Huitema) en Lars van Dijk (60. Tarik Hamdi)

Bron: https://pengel.weebly.com/