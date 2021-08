Waterpoort Boys speelt gelijk

Met het einde van de voorbereiding in zicht was dat laatste toch wel een merkwaardige en opmerkelijke move en mede daardoor begon Waterpoort Boys met Brian Visser als middenvelder. Het spel ging echter grotendeels aan hem voorbij, omdat Waterpoort Boys vooral met diepe ballen de voorwaartsen probeerde te bereiken. Dat liep meestal op niets uit, zulks in tegenstelling tot een poging van grote afstand van de gasten, waarbij doelman Stefan Rijpkema door de door de wind gedragen bal bijna het nakijken had.

​Na iets meer dan een kwartier spelen werd de Sneker goalie echter alsnog verrast. Nadat Stefan Kroon over de schreef ging, werd een vrije trap met een vreemde curve voorgebracht en kon Steven van der Pal de bal van dichtbij binnen tikken, ook al omdat de Sneker defensie bij die situatie stond te slapen. Waterpoort Boys bleef het middenveld overslaan en dat leverde zoals hiervoor al werd aangestipt, niet of nauwelijks iets op. Wat dat betreft deed Bakhuizen het beter, want bij een soortgelijke pass werd Tim van der Werf op snelheid geklopt en was het aan Rijpkema te danken dat de achterstand niet verder opliep.



Die achterstand werd even later omgezet in een gelijke stand. Nadat Dennis Niemarkt eerder met een inzet in de korte hoek al een voorzichtige poging had gewaagd, liet de goaltjesdief in minuut 35 de gelijkmaker noteren. Vervolgens testte Andy de Vries met een laag schot nog een keer de kwaliteiten van de sluitpost, had Marcel van der Meulen bij een actie net iets teveel tijd nodig en werd Lars van Dijk op de rand van de zestien een halt toegeroepen, waarna de bal door een speler van Bakhuizen tegen het hoofd van een medespeler werd geschoten en de scheidsrechter besloot om vroegtijdig een einde aan de eerste helft te maken.



Vroeg in de tweede helft toen o.a. de van het bijveld overgehevelde Dylano van Dijk binnen de lijnen kwam, scheerde een vrije trap van Andy de Vries de lat en was een kopbal van Dennis Niemarkt na een voorzet van Brian Visser niet krachtig genoeg. Een steekpassje van Visser was vervolgens net iets te hard, waarna de doelman van Bakhuizen bij een nieuwe poging van De Vries het antwoord paraat had.



Dat gebeurde in een fase waarin de thuisclub het tempo opvoerde en meer en meer richting de vijandelijke goal trok. Dat eenrichtingsverkeer leverde na een combinatie tussen Dennis Niemarkt, Andy de Vries en Dylano van Dijk die even eerder onnodig op de doelman doorging, nog niet een voorsprong op, maar met nog dik tien minuten op de klok was er geen houden meer aan. Na een afgemeten voorzet van Brian Visser kwam Marcel van der Meulen voor de keeper en kopte de 2-1 hard tegen de touwen, Daarbij zag de doelman van Bakhuizen er niet goed uit en een minuut later leverde zijn collega min. of meer een blauwdruk daarvan af door de bal verkeerd in te spelen, waarna Jorrit van de Pal de Sneker doelverdediger omspeelde en de gelijkmaker binnen schoof.



Waterpoort Boys reageerde via Brian Visser wiens actie voor de nodige paniek zorgde, waarna diezelfde Visser na een hoekschop en nadat Robert Minks de bal weer voor het doel had gebracht, met een kopbal opnieuw gevaar stichtte. De derde Sneker treffer bleef echter uit en ook bij een vrije trap van Andy de Vries (op de lat) en de daaropvolgende rebound van Dylano van Dijk )hoog over)mviel geen succes te noteren. Derhalve bleef het bij 2-2 en daarmee "leed" Waterpoort Boys het eerste puntverlies in de oefencampagne.

Waterpoort Boys - Bakhuizen 2-2 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Steven van der Pal (17.) 1-1 Dennis Niemarkt (36.), 2-1 Marcel van der Meulen (78.), 2-2 Jorrit van der Pal (79.)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Robert Minks, Jesper Knoop (70. Fabian Vermaning), Andy de Vries, Ron Huitema, Brian Visser (82. Lars van Dijk), Marcel van der Meulen (46. Jordi Heerings), Dennis Niemarkt (70. Marcel van der Meulen) en Lars van Dijk (46. Dylano van Dijk)

Bron: https://pengel.weebly.com/