Waterpoort Boys profiteert van verbazing

Menaldum- Afgelopen zaterdag deed een rode kaart Foarút bij QVC niet al te veel pijn, want op dat moment leidde de formatie van trainer Janco Croesal met 0-3. Gisteravond deed een vroege rode kaart de ploeg van de Sneker oefenmeester echter wel de das om, want nadien kende Waterpoort Boys een makkelijke avond bij wat vooraf toch als een lastig klusje was aangemerkt.

Verbazing

Die rode kaart ontstond overigens na een overtreding van linksback Dylano van Dijk, waarbij de op de grond liggende Pierre Algra een opmerking maakte en tot verbazing van vrijwel iedereen door scheidsrechter Luinenburg van het veld werd gezonden. Vanaf dat moment liet Waterpoort Boys het balletje naar hartelust rondgaan en werd de wedstrijd een metafoor voor eenrichtingsverkeer. Bijdat verkeer deelde de Sneker voorhoede met Brian Visser, Marcel van der Meulen en Lars van Dijk een aantal keren een speldenprik uit, maar uiteindelijk waren die niet scherp genoeg om Foarút-doelman Maikel Hartman te verschalken.



Verschil

Na iets meer dan een half uur moest de goalie van de thuisclub echter het antwoord schuldig blijven, toen Romano Pasveer na een combinatie tussen Lars van Dijk en Ayden Faber in de zestien werd vrijgespeeld en de middenvelder de bal snoeihard in het dak van het doel joeg. Niet veel later werd het verschil verder geaccentueerd, want na een voorzet van Dylano van Dijk werd spits Marcel van der Meulen in de rug gelopen en mocht Brian Visser vanaf elf meter aanleggen (0-2.)



Foarút kwam slechts zelden onder de Sneker druk vandaan, maar bij één van die momenten was het toch even oppassen. Dat deed doelman Stefan Rijpkema echter naar behoren en ook bij een aantal vrije trappen werd het gevaar in de kiem gesmoord, iets wat ook bij het begin van de tweede helft toen de thuisclubs even aanzette, het geval was.



Uitstel

Na dat offensiefje nam Waterpoort Boys de regie weer in handen en na een combinatie door het centrum liet Lars van Dijk de derde Sneker treffer noteren en leek de wedstrijd beslist, ware het niet dat de linesman van de roodhemden buitenspel had geconstateerd. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want bij de volgende Sneker aanval dook Marcel van der Meulen bij een voorzet vanaf rechts van Stefan Kroon voor zijn tegenstander op en was de beslissing met een rake kopbal alsnog een voldongen feit.



Vervolgens kreeg Waterpoort Boys nog een paar mogelijkheden om nog meer zout in de wonden van Foarút te strooien, maar na een door Lars van Dijk teruggelegde bal hield Hartman Tim van der Werf als doelpuntenmaker van het bord en niet veel later kwam good old Rinze Idzinga net een teenlengte tekort om de goalie van de ploeg uit Menaam voor de vierde keer te passeren. Derhalve bleef het bij 0-3 op een doordeweekse avond waarop het lastige karwei uiteindelijk een gemakkelijk klusje bleek en waarop Waterpoort Boys volop van de verbazing (lees: de rode kaart) wist te profiteren.

Foarút - Waterpoort Boys 0-3 (0-2)

​Doelpunten: 0-1 Romano Pasveer (34.), 0-2 Brian Visser (41.), 0-3 Marcel van der Meulen (76.)

​Scheidsrechter: X. Luinenburg

Gele kaart: Ayden Faber, Marcel van der Meulen, Tim van der Werf (Waterpoort Boys)

​Rode kaart: Pierre Algra (Foarút)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Calvin Pasveer, Jesper Knoop, Ayden Faber (58. Fabian Vermaning), Tim van der Werf, Romano Pasveer, Brian Visser, Marcel van der Meulen (80. Rinze Idzinga) en Lars van Dijk