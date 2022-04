Waterpoort Boys pakt periodetitel!

De eeuwige roem - voor zover men daar bij een periodetitel van kan spreken - leek de thuisclub aanvankelijk niet ten deel te vallen. Waterpoort Boys kwam in het eerste deel van de wedstrijd namelijk niet of nauwelijks in de buurt van de goal van de tegenstander die gesteund door een straffe rugwind en een vroege voorsprong dan ook vrij eenvoudig overeind bleef.



​Geen verwijt

Die voorsprong ontstond al in de openingsminuten, toen de Sneker defensie bij een diepe bal even niet bij de les was en een voorzet vanaf de rechterkant door Stefan Kroon in eigen doel werd gewerkt. Kroon viel met een tegenstander in de rug echter weinig te verwijten, want zonder zijn ingreep had de voorzet waarschijnlijk ook een treffer opgeleverd. De inspanningen van de Snekers leverden daarentegen niks op, al kreeg Waterpoort Boys wel een paar mogelijkheden. Zo kreeg Marcel van der Meulen op aangeven van Andy de Vries een half kansje en liet de spits na een actie van Lars van Dijk een behoorlijke onbenut.



Beter in de wedstrijd

Na die speldenprikken kwam Waterpoort Boys beter in de wedstrijd en leek het vooraf afgestoken vuurwerk eindelijk een vervolg te krijgen. Leek, want een actie over links van Brian Visser leverde niet meer dan een corner op, terwijl de arbiter van dienst daarvoor overtredingen op Lars van Dijk en Marcel van der Meulen onbestraft liet, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat een strafschop in beide gevallen een (te) zware straf zou zijn geweest.



De bezoekers die met de wind in de rug vreemd genoeg in de kont bleven hangen en op de lange bal bleven gokken, kwamen er in de slotfase van het eerste bedrijf waarin de thuisclub het via Romano Pasveer en Jesper Knoop nog een paar keer van afstand probeerde, eigenlijk niet meer aan te pas, In de openingsfase van de tweede helft gaf men met een aantal tegenstoten echter een teken van leven, maar de counters werden of matig uitgespeeld, of stierven door een ingreep een vroege dood.



Perfectie

Tussendoor had Marcel van der Meulen vanuit de draai een poging gewaagd, waarna een corner van Andy de Vries op de verste kruising belandde. Vervolgens leverde een rush van Brian Visser niet meer dan een hoekschop op en was het resultaat bij een actie van Andy de Vries zelfs nog minder. Diezelfde De Vries reageerde even later echter alert toen AVC-doelman Jelle Pieter van de Walt de bal zo maar in zijn voeten schoof en hij de bal met een bijna perfecte boog tegen de touwen schoot.​

Na die gelijkmaker speelde Postma zijn alles of niets kaart uit en posteerde hij Dennis Niemarkt naast Van der Meulen in de punt van de aanval, terwijl Robert Minks het achterin ook niet meer uithield. Minks had vlak voor de gelijkmaker met een kopbal al voor enige dreiging gezorgd en zag even later dat de treffer van De Vries qua perfectie nog overtroffen werd. Nadat een inzet van invaller Dennis Niemarkt net over en één van Brian Visser net voorlangs ging, schoot Romano Pasveer in de 77ste minuut de bal met een weergaloze trap stijf in het kruis.



​ Ontlading

Een beauty die men maar zelden op de amateurvelden ziet en die bij de massaal aanwezig supporters van de volksclub voor een enorme ontlading zorgde. Die werd bij het scheiden van de markt nog groter, toen Dylano van Dijk na een combinatie tussen Brian Visser en Dennis Niemarkt de wedstrijd besliste en daarmee de periodetitel definitief veilig stelde, waarna de selectie als eerste bovenstaande foto naar hun ernstig zieke voorzitter stuurde. Een foto die weliswaar geen helende werking heeft, maar die hopelijk voor de populaire preses op de weg naar herstel wel een enorme steun in de rug is.