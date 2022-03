Waterpoort Boys pakt na rust verdiend punt

TOLLEBEEK-Nadat de ploeg van trainer Sido Postma afgelopen zaterdag bij Delfstrahuizen twee punten door de vingers glipte, ontnam Waterpoort Boys gisteravond in de inhaalwedstrijd in en tegen Tollebeek de polderbewoners er twee. Lang leek het namelijk op een benauwde overwinning voor de thuisclub uit te draaien, maar in de slotfase trok Robert Minks met zijn 125ste goal in dienst van de Wéé Péé Béé de stand alsnog gelijk.

Over dat aantal bestaat overigens enige discussie, omdat eerder in een wedstrijd tegen SDS een treffer ten onrechte aan de tegenwoordig als laatste man fungerende Minks zou zijn toegekend, maar dat terzijde.

Onherkenbaar

Waterpoort Boys waarbij Kevin Kedde en Tim van der Werf weer inzetbaar waren, begon niet scherp aan het karwei in de polder en was ten opzichte van de voorbije weken onherkenbaar. De Snekers kwamen overal een stapje te laat en kwamen daardoor zelf niet aan voetballen toe. Dat leverde de thuisclub overigens niet of nauwelijks kansen op en de openingstreffer viel dan ook eigenlijk uit het niets, al was de wijze waarop wel symptomatisch voor de eerste helft die Waterpoort Boys afleverde. Bij een snel genomen vrije trap lieten de Snekers Tollebeek namelijk hun gang gaan en met een geplaatst schot zeilde de bal van een meter of vijfentwintig over doelman Stefan Rijpkema heen.



​Het overwicht van Tollebeek ging verder vooral gepaard met afstandsschoten uit de tweede lijn en die brachten Waterpoort Boys niet het in problemen. Die leken aan de andere kant wel te ontstaan, toen Dennis Niemarkt na een misverstand in de verdediging alleen op de doelman van Tollebeek mocht afgaan. De spits week daarbij echter iets te ver naar links uit, waardoor de vijandelijke defensie alsnog op tijd kon ingrijpen.



Ander Waterpoort Boys

Na rust zagen de meegereisde aanhangers een ander Waterpoort Boys. Weliswaar bleef ook na de thee het niveau achter bij dat van de voorbije weken, maar er werd in ieder geval wel voor iedere meter en iedere bal gestreden met als gevolg dat Tollebeek in de achteruit moest en dat er mogelijkheden ontstonden.

Na voorbereidend werk van Tim van der Werf vond Brian Visser met een uithaal ineens echter niet de goede richting en even later vormde de plek bij een handsbal punt van discussie. Na een actie van Andy de Vries kwam de bal bij een kluts tegen de hand van een verdediger en waar alles en iedereen aan een strafschop dacht, besloot de arbiter van dienst dat het net buiten de beruchte lijnen was. De toegekende vrije trap verdween in de handen van de keeper en leverde dus niets op en ook toen de bal even later na een combinatie tussen Dylano van Dijk en Brian Visser voorkwam en de vrijstaande Jesper Knoop de bal bij de tweede paal inschoot, bleef rendement uit.

​

Naar het front

Even later werd het “dividend" echter alsnog uitgekeerd. Waterpoort Boys had inmiddels Robert Minks naar het front gestuurd en daarmee de druk verder opgevoerd. Dat resulteerde in een vrije ttap die door Dylano van Dijk werd ingebracht en waarbij invaller Marcel van der Meulen net voordat hij het luchtduel wou aangaan, omver werd gelopen. Over de plek bestond deze keer geen twijfel en de bal verdween op de stip, waarna Robert Minks zijn 125ste in dienst van Waterpoort Boys liet noteren.



Vervolgens was de restende speeltijd te kort om er nog meer uit te halen dan een gelijkspel dat op basis van de tweede helft overigens meer dan verdiend was. Met die puntendeling bleven de Snekers op plek zeven staan. Waterpoort Boys dat komende zaterdag met Sleat één van de toppers ontvangt, heeft nu zestien punten en vijftien daarvan werden sinds eind november bijgeschreven.

Tollebeek - Waterpoort Boys 1-1 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Willem Hulzebosch (12.), 1-1 Robert Minks (82.-pen.)

​Scheidsrechter: H. Broer

Gele kaart: Johan van Slooten, Luuk Boons (Tollebeek), Kevin Kedde, Brian Visser, onbekende spelers, Marcel van der Meulen (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Calvin Pasveer, Robert Minks, Kevin. Kedde, Jesper Knoop, Dylano van Dijk, Andy de Vries, Tim van der Werf, (74. Tarik Hamdi) Romano Pasveer, Brian Visser en, Dennis Niemarkt (60. Marcel van der Meulen)

