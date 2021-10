Waterpoort Boys opnieuw onderuit

De formatie uit de Waterpoortstad liet nog wel eerste goal optekenen, maar die kreeg vanwege een licht duwtje van Marcel van der Meulen niet het vereiste stempel. Kort voor dat moment had de thuisclub bij een uitval overigens ook al een keer zijn tanden laten zien en na een kwartier kwam de ploeg van trainer Ype Haytema na een hoekschop met een inzet op de lat van nog dichterbij. Vervolgens leek de 1-0 op het scorebord te verschijnen, toen QVC na een foutje van Tim van der Werf alleen op Stefan Rijpkema mocht afgaan. Bij het tikje breed liep de ontvanger volgens de Sneker linesman buitenspel, waardoor het feestje van de thuisclub niet doorging.

Ook aan de andere kant kwam het feest niet van de grond en wel om de simpele reden, dat de staander succes voor spits Dennis Niemarkt in de weg stond. Vervolgens kwam het succes wel tot stand en wel ten faveure van QVC. Bij een diepe bal twijfelde doelman Stefan Rijpkema waarna Hidde Plantinga de bal breed gaf op Wieger Zwaan, die - en deze keer op legitieme wijze - de openingstreffer liet noteren.



​Waterpoort Boys probeerde te antwoorden, maar zowel bij een hoekschop als bij een vrije trap kwam de bal niet op de gewenste eindbestemming en toen dat in de 52ste minuut wel gebeurde, ging het Sneker feestje op advies van de assistent van QVC niet door. Dat gebeurde in een fase dat de geelhemden het spel dicteerden en dat de thuisclub er niet of nauwelijks meer uitkwam. De Sneker druk leverde echter geen noemenswaardige mogelijkheden op, ook al omdat bij vrije trappen de fijnafstemming ontbrak.



QVC beperkte zich in die fase tot verdedigen en verscheen pas in de slotfase weer aan het front. Bij één van die gelegenheden trok Jesper Knoop aan de noodrem en daarvoor werd hij met geel bestraft, al was een andere kleur ook heel goed mogelijk geweest. Knoop had daarbij dus geluk, maar dat ontbrak even later toen hij mistastte, waarna Patrick Bles binnen de zestien het foutje onreglementair herstelde en Edwin Pluister de wedstrijd met een onberispelijke strafschop definitief besliste. Die beslissing had vervolgens nog hoger uit kunnen vallen, ware het niet dat een inzet van Hidde Plantinga tegen het aluminium eindigde. Daardoor eindigde de wedstrijd in 2-0 en daarmee wacht Waterpoort Boys nog altijd op de eerste competitiezege.

Q.V.C. - Waterpoort Boys 2-0 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Wieger Zwaan (37.), 2-0 Edwin Pluister (80.-pen.)

Scheidsrechter: K. Krijgsheld

Gele kaarten: onbekende speler (QVC), Andy de Vries, onbekende speler, Jesper Knoop, Patrick Bles (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/