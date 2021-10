Waterpoort Boys op de valreep onderuit

Een voorsprong zou - een eventuele strafschop moet uiteraard nog wel worden benut - overigens niet verdiend zijn geweest, want na een redelijk begin speelde Waterpoort Boys een armoedige wedstrijd. Pas in de slotfase toen powerhouse Marcel van der Meulen bij de thuisclub binnen de lijnen kwam, kreeg de formatie van trainer Sido Postma wat meer kleur op de wangen en uitgerekend aan het eind van die fase sloegen de bezoekers toe.

Bij de gasten zat Bert Boddema als stagiair op de bank. De oud-Sneker die nog altijd als doelman actief is en wel bij FC Kraggenburg, is blijkbaar begonnen aan een nieuwe episode in zijn loopbaan en als hij voornemens is om als trainer net zo veel clubs te dienen dan als speler, dan staat hij waarschijnlijk op z'n negentigste nog voor een groep. De negentigste was overigens ook de minuut waarin Waterpoort Boys een tegentreffer moest incasseren. Creil-Bant aanvoerder Daley Slump kreeg op de rand van de zestien alle tijd en ruimte om uit te halen en profiteerde met een inzet in de linker benedenhoek optimaal van de hem geboden vrijheid (0-1).



​Waterpoort Boys begon overigens nog wel redelijk aan de wedstrijd, maar een actie van Lars van Dijk over rechts kreeg evenals een voorzet van Romano Pasveer geen vervolg. Even daarvoor mocht Tim van der Werf een vrije trap nemen. De gelegenheidsverdediger deed daar niets zinnigs mee en ook een tweetal hoekschoppen leverde de thuisclub niets op, terwijl Dennis Niemarkt na een voorzet van Dylano van Dijk naast kopte.



Laatstgenoemde Van Dijk moest zich even later laten vervangen en na de nodige omzettingen werd het niveau er niet beter op en vertoonde het spel meer gelijkenis met een flipperkast dan met voetbal. De linies lagen veel te ver uit elkaar, waardoor de de afstand naar de spitsen (te) groot werd en waardoor de bezoekers meer aan het front opdoken. Dat leverde overigens ook niet al te veel op, al moest doelman Stefan Rijpkema wel een paar keer aan de bak.



Pas na een dik half uur viel er weer eens een aanval van de thuisclub te bewonderen. Gevaar bleef daarbij echter uit, zulks in tegenstelling tot de volgende doelpoging van Creil-Bant. Daarbij werd de bal snoeihard ingeschoten en kon doelman Rijpkema alleen maar tegenhouden, waarna de rebound tot opluchting van het Sneker deel van het publiek ruim over de Sneker goal verdween. Aan de andere kant verdween een vrije trap van Andy de Vries in de handen van doelman Woestenenk, waarna Patrick Bles bij een slippertje corrigerend moest optreden en een hoekschop moest weggeven. Die spelhervatting resulteerde via Tim van der Werf in een reprise en ook die leverde niks op.



Onmiddellijk na rust kreeg Waterpoort Boys z'n eerste echte kans, maar die bleef onbenut. Het was het begin van een fase waarin de thuisclub iets meer activiteiten richting de vijandelijke goal ontplooide. Die inspanningen brachten echter weinig in het laatje, omdat de eindpass (te) vaak niet zuiver genoeg was en toen hij al een keer op maat was en Andy de Vries onderuit werd gegleden. "matste" de arbiter de fusieclub.



​Die klopte in diezelfde tijdspanne middels een kopbal en een vrije trap op de deur, maar steeds kwam Rijpkema als winnaar uit de strijd die zich na het inbrengen van Marcel van der Meulen meer en meer richting het doel van Creil-Bant verplaatste. Dat leverde na een combinatie tussen Ron Huitema en Andy de Vries een mogelijkheid voor Dennis Niemarkt op en diezelfde Niemarkt hield even later toen Lars van Dijk een grote kans onbenut liet, aan de rebound niet meer dan een hoekschop over.



Vervolgens kopte Marcel van der Meulen uit een voorzet van De Vries over en besloot laatstgenoemde een actie na twee schaarbewegingen met een opportunistische poging uit een te moeilijke hoek. Daarmee leek de wedstrijd op een doelpuntloze remise uit te draaien, maar bij zo'n beetje de laatste aanval van de gasten, mocht Daley Slump zoals hiervoor al werd vermeld, op de rand van de zestien doen wat hij wilde en schoot hij Creil-Bant alsnog naar de winst.

Bron: https://pengel.weebly.com/