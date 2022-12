Waterpoort Boys omzeilt lastige klip

Eenrichtingsverkeer

Niet lang na het eerste fluitsignaal werd een inworp van Kevin Kedde door Jesper Knoop verlengd, waarna Lars van Dijk zijn man uitstapte en maar net naast schoot. Het was de eerste mogelijkheid voor de Snekers en de tweede zou een doelpunt opleveren. Na een kort genomen hoekschop draaide Andy de Vries die bal mooi in en kwam Knoop voor zijn man. Na die treffer hield het eenrichtingsverkeer aan en de thuisclub kreeg geen vat op het spel van Waterpoort Boys. De ploeg van trainer Lykle Bleekveld die afgelopen week zijn contract met Heeg verlengde, mocht niet mopperen toen de paal een tweede Sneker treffer in de weg stond.



Optimaal

Na een door De Vries en Tim van der Werf opgezette aanval speelde Brian Visser zijn man uit en uit de daarop volgende voorzet schoot Knoop het gespikkelde monster op de door de harde kern van de Snekers geverfde staander. Het was een aanval uit het boekje met welgeteld één schot van buiten de zestien als weerwerk. Dat weerwerk leverde later nog een vrije trap op. Daarbij werd de afvallende bal door Dylano van Dijk met een prachtige diagonale pass achter de verdediging neer gelegd, waarna Brian Visser optimaal profiteerde van het aarzelende optreden van doelman Marten Wijnja.



Wapenfeiten

Daar was Waterpoort boys de eerste helft nagenoeg volledig domineerde, was de wedstrijd na de thee meer in evenwicht, ook al om de Snekers niet meer zo nodig hoefden. Niettemin kwamen de eerste wapenfeiten op naam van Waterpoort Boys. Een poging van De Vries om de te ver voor zijn doel staande Wijnja te verrassen, reikte echter niet ver genoeg. Even later was Wijnja bij een dieptepass van De Vries op Lars van Dijk wel bij de les en bij de volgende actie die werd ingeleid door Calvin Pasveer, spatte een inzet van Visser op de vuisten van de sluitpost uiteen.



Hand van God

De spanning had terug kunnen komen, toen een pass van Van der Werf op Kevin Kedde tekort was en die de bal een peer gaf. Die kwam via een tegenspeler voor de voeten van Pieter Vlugsma terecht en die schoot de bal oog in oog met doelman Stefan Rijpkema via de bovenkant van de lat over. Met nog een minuut of acht op de klok dacht een speler van de thuisclub als een volleerde volleyballer alsnog de aansluitingstreffer te maken. De uitstekende leidende arbiter zette echter een streep door de Heegse hand van God.



Vervolgens hielp de thuisclub Waterpoort Boys bijna aan een derde treffer toen Marcel van der Meulen de bal strak voorgaf en een verdediger “het ding" bijna in eigen doel schoot. Bijna en dus bleef het bij een nul-twee overwinning. Met die zege die op basis van de ijzersterke eerste helft meer dan verdiend was, omzeilde Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, een lastige klip.



Heeg - Waterpoort Boys 0-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Jesper Knoop (16.), 0-2 Brian Visser (30.)

Scheidsrechter: M.A. Bosma

Gele kaart: Orlando Pasveer, Dylano van Dijk, Andy de Vries (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer (76. Joey de Jong), Tim van der Werf, Kevin Kedde, Orlando Pasveer (72. Robert Minks), Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser (76. Marcel van der Meulen)