Schrikmoment

Het eerste schrikmoment deed zich al in de tweede minuut voor, toen Dylano van Dijk bij een onschuldig duel in het gras bleef haken. De ongeluksvogel werd naar het ziekenhuis afgevoerd, waar zijn onderbeen weer recht en in een brace werd gezet. Bij het schrijven van dit verslag was nog niet bekend, hoe lang het herstel van de jonge verdediger zal gaan duren. Met Fabian Vermaning als invaller verkaste Kevin Kedde naar links en aan die nieuwe configuratie moest de ploeg van trainer Sido Postma duidelijk even wennen. Dat resulteerde dan ook in een eerste mogelijkheid voor de thuisclub, waarbij een schot na een counter net over de Sneker goal vloog. Met het woord “counter” is meteen de speelwijze van Nijland blootgelegd, want de formatie van trainer Martin de Jong parkeert de bus en speelt bepaald niet om het publiek te vermaken, iets wat Nijland in het verleden overigens geen windeieren heeft gelegd.



Meer dreiging

Dat laatste lukte Waterpoort Boys ook niet echt, al was de dreiging van Sneker makelij wel groter. Brian Visser ging bij een één op één-situatie echter te gehaast te werk, terwijl een inzet van Romano Pasveer van buiten de zestien net naast de voor hem verkeerde kant van de paal belandde. Vervolgens

leidde een goede voorzet van de al genoemde Kevin Kedde tot een inzet van Lars van Dijk, doch doelman Lennert Schraa voorkwam met een redding in de korte hoek dat de enig overgebleven Van Dijk zijn seizoenstotaal verdubbelde.



100% “pengels”

Niet veel later was Brian Visser eerder bij de bal dan Schraa met als gevolg dat de linksbuiten werd getorpedeerd. Arbiter Brinkkemper die ooit iets met Waterpoort Boys-spits Tim van der Werf schijnt te hebben gehad, weigerde deze 100% “pengel” te geven en ook in de tweede helft wees de dame in het zwart niet naar de stip, toen de bal vol op de hand van een Nijland-verdediger kwam en het opnieuw een strafschop voor de gasten uit de Waterpoortstad had moeten zijn. Even later verdween het belangrijkste attribuut dan toch op de hotspot, toen Romano Pasveer na een combinatie tussen Lars van Dijken Brian Visser binnen de beruchte lijnen werd neergetrokken, waarna Brian Visser bij afwezigheid van de geschorste Robert Minks het vonnis onberispelijk voltrok (0-1).



Gelijkmaker

De thuisclub die tot dan toe vrijwel voortdurend met de kont tegen de eigen kribbe aanhing en niet of nauwelijks iets wist uit te richten, moest de verdedigende stellingen verlaten. Die “omschakeling” resulteerde in een aantal schoten van afstand en in een aantal hoekschoppen. Bij één van die corners ging doelman Stefan Rijpkema onder de bal door en belandde die op de paal. Het was naast het uitvallen van Dylano van Dijk zo’n beetje het eerste schrikmoment voor de Sneker defensie die tien minuten voor tijd bij het tweede alarmmoment de gelijkmaker moest toestaan.



Orlando Pasveer verloor een duel waarna de rechtsbuiten van Nijland de bal ineens voorlangs speelde en Nico Pieter Bonnema deed wat hij al zo vaak heeft gedaan, namelijk scoren (1-1). Daarmee leverde de streekderby Nijland alsnog een punt op en verloor Waterpoort Boys er tegelijk twee, iets waarover in het Sneker kamp zoals hiervoor al werd vermeld, niet lang getreurd werd want voor een start met tien uit vijf had men in het gele kamp zoals hiervoor al werd vermeld, vooraf blind getekend.

Nijland - Waterpoort Boys 1-1 (0-0)

Doelpunten: 0-1 Brian Visser (72.), 1-1 Nico Pieter Bonnema (80.)

Scheidsrechter: mevr. S.A. Brinkkemper

Gele kaart: Wiebren Posthuma (Nijland)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk (3. Fabian Vermaning), Calvin Pasveer, Jesper Knoop, Kevin Kedde, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser. Tim van der Werf en Lars van Dijk (65. Joey de Jong)

Bron: https://pengel.weebly.com