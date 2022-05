Waterpoort Boys neemt tweede plek steviger in handen

Hoofdrollen

​Bij Waterpoort Boys verschenen Dennis Niemarkt en Fabian Vermaning aan de aftrap en beide spelers zouden in de openingsfase een hoofdrol vervullen. Spits Niemarkt omdat hij op een voor hem karakteristieke wijze de openingstreffer voor zijn rekening nam en Vermaning omdat hij al vroeg met een blessure het veld moest verlaten. Hij werd vervangen door Ayden Faber en die zag dat de geelhemden na de 1-0 slordiger te werk gingen.



Die slordigheid resulteerde in de 28ste minuut in de gelijkmaker. Het linker blok van de Sneker defensie greep niet goed in, waarna doelman Stefan Rijpkema niet bij de voorzet kon en Piet Jan Nauta vanaf een meter of vijf de 1-1 binnen tikte. Daarvoor warden de bezoekers ook al een keer dreigend geweest, maar toen was “de hand van God” voor de uitstekende leidende arbiter veel te duidelijk zichtbaar. Trouwens vlak voor Nauta’s intikker zag het er aan de andere kant na een actie van Lars van Dijk ook niet al te lekker uit, doch de lob van Niemarkt was net niet precies genoeg om zijn productie en daarmee de marge te verdubbelen.



Wereldredding

Na wat ongevaarlijke kopballetjes aan beide zijden leek de tweede van Niemarkt na voorbereidend werk van Visser alsnog in de maak. HJSC-doelman Johan de Boer hield met een wereldredding echter de 2-1 van het bord, terwijl zijn con-collega Rijpkema voor rust nog twee keer moest ingrijpen, iets wat in het tweede bedrijf lange tijd een zeldzaamheid zou zijn, ook al omdat HJSC zowel met een vrije trap als een corner veel te weinig deed.



Visser

Waterpoort Boys deed het wat dat betreft beter, al bleef de Sneker activiteit aanvankelijk beperkt tot een van richting veranderd schot van Stefan Kroon en een tweetal hoekschoppen van Brian Visser, die beide te scherp waren. Na bijna een uur was Visser echter messcherp, toen de bal via Dennis Niemarkt voor zijn voeten terecht kwam. Met een diagonale schuiver liet hij doelman De Boer geen kans en nadat bij een voorzet van Romano Pasveer en een actie van Niemarkt het vervolg nog ontbrak, bracht Visser met een bal achter de HJSC-defensie Lars van Dijk in stelling en die liet op vrijwel identieke wijze als bij de tweede de derde noteren.Daarmee was de wedstrijd zo goed als beslist en helemaal, toen Visser even later ondanks een vlagsignaal mocht doorgaan en beheerst de vierde Sneker treffer tegen de touwen schoot.



Trots

Voetbaldier en TC-lid Wieger Veenstra die afgelopen zondag overleed en die voorafgaand aan de wedstrijd met een minuut stilte werd herdacht, zou trots op “ut jonkje” zijn geweest, al zou hij met de slotfase waarin Waterpoort Boys de teugels liet vieren, minder gelukkig zijn geweest. Toen kwam HJSC terug tot 4-2, waarna de jubilaris uit Hommerts-Jutrijp nog een hele dikke kans kreeg. Die mogelijkheid werd echter gemist en daarmee bleef een hectische en spannende slotfase uit, iets wat uiteindelijk ook gold voor de 5-2, al was de thuisclub via Stefan Kroon en Romano Pasveer (op de paal( nog wel een paar keer dichtbij.



Een vijfde treffer zou gelet het het spelbeeld in de eerste helft en op periode met minder strakke teugels ook iets teveel van het goede zijn geweest, al viel op de Sneker overwinning verder weinig af te dingen. Met die zege en met het verlies van SC Franeker kreeg Waterpoort Boys de tweede plek steviger in handen en die plek heeft aan het einde van de rit als voordeel, dat in de postnatale strijd om promotie slechts één duel gespeeld hoeft te worden.

Waterpoort Boys - H.J.S.C. 4-2 (1-1)

​Doelpunten: 1-0 Dennis Niemarkt (17.), 1-1 Piet Jan Nauta (28.), 2-1 Brian Visser (59.), 3-1 Lars van Dijk (65.), 4-1 Visser (72.), 4-2 Herre Bosma (79.)

​Scheidsrechter: A.J. Nauta

Gele kaart: Calvin Pasveer (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Robert Minks, Calvin Pasveer, Stefan Kroon, Fabian Vermaning (19. Ayden Faber), Tim van der Werf, Romano Pasveer, Brian Visser (87. Ronan Teigeler), Dennis Niemarkt en Lars van Dijk