Waterpoort Boys neemt op meerdere manieren afscheid

Feilloos

Trainer Sido Postma hield met dat laatste al geen rekening meer, want de oefenmeester had naast een basisplek voor de afzwaaiers een plek op de bank ingeruimd. Dat pakte in het eerste bedrijf niet goed ut, al kreeg Marcel van der Meulen na een pass van Lars van Dijk nog wel de eerste, grote mogelijkheid. De spits stuitte echter op Gert Jan Hiemstra, de 48-jarige gelegenheidskeeper van Sterk Door Samenspel die razendsnel zijn goal uitkwam. Aan de andere kant was het bij zo’n beetje de eerste mogelijkheid wel raak. Na een overtreding mochten de bezoekers vanaf een meter of twintig een vrije trap nemen en die werd door Matthijs Postma feilloos in het kruis geschoten (0-1).



Gemist

Een poging van Robert Minks belandde daarentegen in een baan om de aarde, terwijl hij tijd en ruimte had om de bal eerst aan te nemen. Vervolgens leidde een “Befreiungsslag” aan de andere kant bijna tot een tweede tegentreffer toen doelman Stefan Rijpkema de bal tegen een druk zettende tegenstander aanschoot. Het liep met een sisser af, zulks in tegenstelling tot de volgende vrije trap van Postma. Die werd door alles en iedereen en dus ook door Rijpkema gemist (0-2), waarna SDS even later nog een kans uit de buitencategorie kreeg.



Kaarten op zak

Daarbij kende de goed leidende Krijgsheld alsnog een vrije trap toe. Die bracht echter niets in het laatje en dat was ook het geval bij een “free kick” van Tim van der Werf die eigenlijk niet meer dan een trainingsballetje was. Van der Werf die even lager overigens niet mocht mopperen dat de “scheids” de kaarten na een charge van achteren op zak hield, zag op slag van rust dat een lob van Joey de Jong ruim naast het hok van Hiemstra belandde.



De andere kant op

De Jong zou na rust niet meer terugkeren en ook Marcel van der Meulen en Tom de Wit mochten in de kleedkamer achterblijven. Een van de vervangers i.c. Brian Visser zorgde na rust voor het eerste Sneker gevaar en bracht even later Minks in stelling. Diens inzet werd geblokt, terwijl een inzet van Lars van Dijk naast de goal belandde. Hoewel die acties niet succesvol waren, werd daarmee wel duidelijk dat het na rust de andere kant opging, al leverden de inspanningen van Andy de Vries en van Stefan Kroon onder de streep niks op.



Aan de andere kant scheelde het een keer maar heel weinig, terwijl Hiemstra bij een hoekschop van De Vries en een vrije trap van Dylano van Dijk alleen moeite met eerstgenoemde bal had. Zo leek de ruststand ook de eindstand te worden, totdat de gele hesjes een strafschop wisten te versieren en Robert Minks vanaf elf meter zijn 135ste treffer in dienst van Waterpoort Boys liet noteren. Het leek de opmaat voor meer. Hiemstra wou in het vervolg echter van geen wijken weten, waarna de thuisclub in de wedstrijd van het afscheid dus ook afscheid van de kans op deelname aan de play offs nam.

Waterpoort Boys - S.D.S. 1-2 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Mathijs Postma (14.), 0-2 Postma (27.), 1-2 Robert Minks (81.-pen.)

Scheidsrechter: K. Krijgsheld

Gele kaart: Lars van Dijk, Romano Pasveer, Dylano van Dijk (Waterpoort Boys), Gerwin Sijbesma (SDS)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Tom de Wit (46. Dylano van Dijk), Tim van der Werf (70. Fabian Vermaning), Stefan Kroon, Romano Pasveer, Joey de Jong (46. Jesper Knoop), Andy de Vries (79. Dennis Niemarkt), Lars van Dijk, Robert Minks en Marcel van der Meulen (46. Brian Visser)

Bron: https://pengel.weebly.com/