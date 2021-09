Waterpoort Boys met de hakken over de sloot

LEEUWARDEN- Waterpoort Boys heeft het eerste duel in de poulefase van de districtsbeker noord met de hakken over de sloot gewonnen. Op sportpark De Magere Weide was het verschil met LAC Frisia 1883 (2-1) echter te mager, want met name in de eerste helft kreeg de ploeg van trainer Sido Postma legio mogelijkheden om het onderscheid meer in de score tot uitdrukking te brengen en om de wedstrijd vroegtijdig te beslissen.

Zo kreeg Brian Visser al in de tweede minuut na een schot van Dylano van Dijk bij een rebound een goede mogelijkheid en even later handelde Marcel van der Meulen na een voorzet van Dylano van Dijk te gehaast, waarna een kopbal van Dennis Niemarkt uit een voorzet van Visser naast de goal belandde. Toen die laatste kans zich voordeed, was de wedstrijd nog maar acht minuten onderweg en pas na een kwartier deed de thuisclub middels een uitval over rechts voor het eerst een duit in het zakje.

Doelman Stefan Rijpkema redde echter bekwaam, waarna rechtsbuiten Lars van Dijk tot twee keer toe een goede mogelijkheid onbenut liet. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want twee minuten later prikte Marcel van der Meulen na een dieptepass eindelijk de 0-1 binnen. Nadat Lars van Dijk na voorbereidend werk van Brian Visser opnieuw de doelman van LAC Frisia 1883 op zijn weg vond, leek de tweede treffer op het scorebord te verschijnen.



De goal kreeg echter vanwege buitenspel (?) echter niet de vereiste goedkeuring en in plaats van 0-2 werd het bij de tegenstoot 1-1, waarbij doelman Rijpkema er iets minder bekwaam uitzag dan bij de hiervoor genoemde situatie. Waterpoort Boys was door die tegenslag even van slag, maar herpakte zich al snel weer en na een steekpass van Stefan Kroon zette Dennis Niemarkt in de 40ste minuut de kroon op het werk (1-2). Die voorsprong ging op slag van rust bijna richting de "Vorentscheidung" toen Marcel van der Meulen op aangeven van Dennis Niemarkt alleen op de doelman mocht afgaan.



Die kwam echter als winnaar uit de strijd en was vervolgens in de tweede helft minder "beschäftigt" als voor rust, al stichtten de Snekers middels een volley van Niemarkt nog wel het eerste gevaar. Daarna liet Waterpoort Boys zich zakken en maakte men het zichzelf onnodig moeilijk. De thuisclub was echter niet bij machte om daarvan te profiteren en derhalve bleef het bij 1-2 na een wedstrijd die de Snekers voor rust al lang en breed in het slot hadden moeten gooien.



​Zaterdag a.s. werkt Waterpoort Boys de tweede wedstrijd in de poulefase af. Dan staat op Sportcentrum Schuttersveld namelijk de burenruzie met Scharnegoutum '70 op het programma en die twist begint om 14.30 uur.

Bron: https://pengel.weebly.com/