Waterpoort Boys maakt koploper opnieuw punten afhandig

De pupil van de week had deze middag maar liefst vier pogingen nodig om het voorbeeld te geven, In met name de eerste helft kopieerden de grote mannen dit door een behoorlijk aantal kansen onbenut te laten, iets wat de thuisclub in de tweede helft duur zou komen te staan.



Een kleur

In het eerste kwart van de wedstrijd probeerde SC Bolsward vooral van afstand voor gevaar te zorgen en dat leek bij de Snekers van Dennis Niemarkt te komen, toen de spits zijn lichaam goed gebruikte en aan een vrije doortocht leek te beginnen. De arbiter van dienst zag er een overtreding in en bij de volgende uitbraak van Waterpoort Boys haalde Bolsward-aanvoerder Bart Gietema achter de rug van de “scheids” Calvin Pasveer neer, iets wat tot de nodige ophef leidde. De arbitrage viel hier niets te verwijten, omdat de leidsman met de aanval van Waterpoort Boys meeliep en het voorval derhalve niet kon waarnemen. Indien hij het wel zou hebben gezien, was waarschijnlijk maar één kleur op zijn plaats geweest, een kleur die de referee later bij een overtreding van een Sneker speler ook had kunnen geven.



De ene na de andere aanval

Diezelfde Gietema was vervolgens dichtbij de openingstreffer toen hij de bal bij een indraaiende vrije trap met het hoofd verlengde en het belangrijkste spelattribuut boven doelman Stefan Rijpkema op de lat viel. Het was het begin van een fase waarin de thuisclub de duimschroeven aandraaide en waarin Waterpoort Boys achteruit moest. De ene na de andere aanval rolde op het doel van Rijpkema af. Het was uiteindelijk Wilko Folkerts die de ban brak toen hij vanaf links naar binnen sneed en zijn als voorzet bedoeld bal bij de tweede paal binnen viel.



Lobje

Nadat Andy de Vries op rechts nog een keer doorkwam en zijn indraaiende voorzet voorlangs zag gaan, leidde balverlies van Lars van Dijk de volgende Bolswarder aanval in. Daarbij werd een strakke voorzet van Davey Lohman door Gietema maar net gemist. Niet veel later zou Lohman zelf de twee-nul voor zijn rekening nemen, toen de bal na een voorzet vanaf de linkerkant van Folkerts in de kluts voor zijn voeten terecht kwam en hij de bal met een lobje vanaf een meter of zes over Rijpkema heen tilde (2-0). In die fase had de ploeg uit de Hanzestad de wedstrijd kunnen en misschien wel moeten beslissen, maar uiteindelijk bleef het bij twee goals, ook al omdat Rijpkema bij een “free kick" van Folkerts in tweede instantie redding kon brengen.



Aansluiting

Waterpoort Boys kwam er in diezelfde fase nog één keer uit, maar na een voorzet van Brian Visser kwam Jesper Knoop net tekort om de bal binnen te werken. Hoewel de thuisclub eerst nog via Romano Perridon gevaarlijk leek te worden - zijn inzet ontbeerde kracht - was het bij de volgende Sneker aanval wel raak. Niemarkt vond linksback Dylano van Dijk en die stuurde op rechts Visser om een boodschap. waarbij hij eerder bij de bal was dan doelman Kees Witteveen en vanuit een moeilijke hoek de aansluiting tot stand bracht.



Die aansluiting werkte als doping voor de Snekers. Die legden daarna heel veel strijd en energie in de wedstrijd en gingen in de duels heel vaak tot het welbekend randje. Nadat Gietema eerst nog van buiten de zestien op de Sneker lat schoot en Peridon na een één-twee met diezelfde Gietema zijn meerdere in Rijpkema moest erkennen, zette Tim van der Werf met een lange bal Visser opnieuw aan het werk. Die draaide naar binnen, waarna de vrijstaande Robert Minks de voorzet van de linksbuiten onberispelijk binnen schoot (2-2).



Meer energie

De bezoekers kregen daardoor nog meer energie en de thuisclub oogde aangeslagen, al zorgde de vrijstaande Peridon namens de Ès Céé die in die fase vooral de lange bal hanteerde, met een inzet op de binnenkant van de paal nog wel voor een schrikmomentje. Ook Waterpoort Boys zorgde na de gelijkmaker nog een keer voor een hachelijk moment, toen Dylano van Dijk een weggewerkte voorzet van Visser snoeihard in schoot. Witteveen hield met een katachtige reactie echter de derde Sneker treffer van het bord en die verscheen bij het laatste Sneker wapenfeit - een inzet van Jesper Knoop - ook niet onder het opschrift “gasten”.



Daardoor bleef het bij 2-2 en dat mocht SC Bolsward toch vooral zichzelf aanrekenen. De ploeg van trainer Dick Schuurman kreeg zoals hiervoor al werd omschreven, in het eerste bedrijf genoeg kansen en had het duel toen kunnen en moeten beslissen. Het bleef echter bij twee goals, waar het er ook gemakkelijk vijf à zes hadden kunnen zijn. Dat zou de titelkandidaat zoals hiervoor al werd vermeld, duur komen te staan, want na rust knokten de Snekers zich terug en maakte Waterpoort Boys wonder boven wonder de “Bolserters” opnieuw punten afhandig.

SC Bolsward - Waterpoort Boys 2-2 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Wilco Folkerts (30.), 2-0 Davey Lohman (36.), 2-1 Brian Visser (58.), 2-2 Robert Minks (73.)

Scheidsrechter: M. Rozema

Gele kaart: Romano Perridon (SC Bolsward), Orlando Pasveer, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Robert Minks, Brian Visser, Lars van Dijk (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer (46. Tom de Wit), Tim van der Werf, Stefan Kroon, Orlando Pasveer (46. Fabian Vermaning), Andy de Vries (40. Robert Minks), Jesper Knoop, Brian Visser, Dennis Niemarkt en Lars Niemarkt.