Waterpoort Boys loopt rood aan bij SVM Marknesse

Frustraties

Dat leidde tot frustraties bij Andy de Vries en Stefan Kroon die beide wegens natrappen tegen rood aanliepen. Op dat veld moest trainer Sido Postma maar liefst zes vaste krachten missen waaronder een aantal “wintersporters" en de geblesseerde Brian Visser. Laatstgenoemde zou bij een val van de trap gekwetst zijn geraakt. Volgens onze informatie raakte de vleugelaanvaller afgelopen zondag in een wedstrijd van het vijfde elftal van LSC 1890 geblesseerd en dat leidde weer tot frustraties bij de aanhang van de gele hesjes.



Afvallende bal

Die kreeg met o.a. Tarik Hamdi een vervanger voorgeschoteld die als linksback een zeer verdienstelijke wedstrijd speelde. Die begon overigens met een aanvallende thuisclub maar de aanvalsdrift van SVM Marknesse ging niet met veel mogelijkheden gepaard. Bij de één-nul ontstond de mogelijkheid eigenlijk eerst nadat Ayden Faber de bal had weggekopt, waarna Chris Berndsen die Waterpoort boys in het verleden wel vaker pijn had gedaan, namens de thuisclub de afvallende bal langs de kansloze Stefan Rijpkema schoot. Rijpkema had later bij een vrije trap van zo’n vijfentwintig meter het antwoord wel paraat.



Koud kunstje

De Snekers deden in die fase overigens goed mee en dat zou uiteindelijk tot de gelijkmaker leiden. Nadat een indraaiende vrije trap van Andy de Vries net te scherp was om de vrijstaande Robert Minks in stelling te brengen, deponeerde de middenvelder de bal bij een hoekschop op het hoofd van Minks die het gespikkelde monster beheerst binnen kopte (1-1). toch zou de thuisclub met een voorsprong de kleedkamers opzoeken, toen een teruggelegde vrije trap door Hamdi van de doellijn werd gehaald en het voor Marc de Jong vervolgens een koud kunstje was om de de thuisclub opnieuw op voorsprong te zetten.



Net

Die treffer viel vlak voor rust, maar had niet het effect van een mokerslag. Integendeel, in de tweede helft was het vooral Waterpoort Boys wat de klok sloeg, en de thuisclub moest toen nadrukkelijk achteruit. Dat leverde na een prima combinatie tussen Faber en Orlando Pasveer en een door Minks teruggelegde bal een schietkans op voor Joey de Jong. Zijn inzet werd net onder de lat weggetikt door door doelman Christiaan Haagsma die even later opgelucht adem kon halen, toen Minks na voorbereiden werk van Orlando Pasveer net niet genoeg kracht kon zetten om Waterpoort Boys andermaal op gelijke hoogte te brengen.



Rood in ’t rood

Het was wachten op de twee-twee van Waterpoort Boys, ware het niet dat de in ;t rood gekleden bezoekers binnen een paar minuten twee keer rood zagen en met negen man kwam te staan. Eerst ging De Vries er met gestrekt been in en een paar minuten later wist Stefan Kroon zijn frustraties niet onder controle te houden en moest hij er vanwege natrappen ook van af.



Daarmee werd de achtervolging de nek omgedraaid. De thuisclub maakte vervolgens dankbaar gebruik van de ruimte. Na een aanval door het midden kwam doelman Rijpkema bij een steekpass in eerste instantie nog als winnaar uit de strijd. De bal kreeg echter een vreemde curve mee en dat bood Chris Hospes de gelegenheid om voor de derde keer deze middag een rebound te verzilveren. Daarmee was de koek nog niet op want een paar minuten voor het einde van de reguliere speeltijd, werd invaller Tom de Wit uitgekapt, waarna SVM Marknesse met een harde inzet in de korte hoek nog wat meer zout in de Sneker wonden strooide.

S.V.M. Marknesse - Waterpoort Boys 4-1 (2-1)

Doelpunten: 1-0 Chris Berndsen (15.), 1-1 Robert Minks (22.), 2-1 Marc de Jong (43.), 3-1 Chris Hospes (79.), 4-1 Richard de Boer (86.)

Scheidsrechter: J.P. van der Born

Gele kaart: Jasper Corjanus, onbekende speler (SVM Marknesse), Calvin Pasveer, Orlando Pasveer (Waterpoort Boys)

Rode kaart: Andy de Vries, Stefan Kroon (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Tarek Hamdi (70. Tom de Wit), Calvin Pasveer (81. Jesper Knoop), Tim van de rWerf, Stefan Kroon, Orlando Pasveer, Joey de Jong, Andy de Vries, Robert Minks en Aydin Faber (84. Nordin Looijenga)