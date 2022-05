Waterpoort Boys levert in de slotminuut twee punten in

Openingsfase

In de openingsfase stapelden de kansen zich nog wel snel na elkaar op. Meteen vanaf de aftrap zorgde Lars van Dijk met een voorzet voor de eerste dreiging en kort daarop, toen de bal aan de andere kant ietwat gelukkig bij de tweede paal neerviel, fungeerde de staander bij inzetten van Sleat tot twee keer toe als staander in de weg.



Fraaie aanval

Daarna was het gebeurd met de dadendrang van de thuisclub en was het hoofdzakelijk Waterpoort Boys dat de lakens uitdeelde. Een poging van Lars van Dijk was echter niet venijnig genoeg en even later toen de bal via laatstgenoemde bij Andy de Vries belandde, werd het gespikkelde monster van de doellijn gehaald en bleef de daaropvolgende rebound onbenut, omdat Brian Visser de bal verkeerd raakte. Dat had de 0-1 moeten zijn en die bleef nog geen minuut later ook uit, toen Marcel van der Meulen op aangeven van Jesper Knoop het vijandelijke doel met een halve omhaal onder vuur nam, waarna op het half uur een inzet van diezelfde Van der Meulen gekraakt werd. Het bleek echter slechts uitstel, want vijf minuten voor rust leidde een fraaie Sneker aanval alsnog tot de openingstreffer. Na een combinatie tussen De Vries en Tim van der Werf legde Van der Meulen de bal terug op Van der Werf die vervolgens de doelman van Sleat geen kans liet (0-1).



Te slap

Die voorsprong was min of meer het sluitstuk van een eerste helft waarin de gemoederen zo nu en dan wat verhit raakten en dat had niet in de laatste plaats te maken met het ietwat warrige optreden van de arbiter van dienst. Die zag dat de ploeg uit de Waterpoortstad bij het begin van de tweede helft doorging met waar men in de eerste helft gebleven was en dat resulteerde als snel in een pass op de diepgaande Visser. Daarbij stuitte de bal overduidelijk tegen een arm van een verdediger en via die arm weer voor de voeten van Visser die vervolgens te slap inschoot.



Diezelfde Visser had na een kwartier spelen de wedstrijd in het slot moeten gooien, toen hij na een prachtige crosspass van Dylano van Dijk werd weggestuurd en oog in oog met de doelman van Sleat de hoek voor het uitzoeken had. In plaats van een hoek koos de jonge aanvaller echter voor een lob en die ging weliswaar over de goalie maar ook over de lat.



​Vanuit buitenspel

Sleat wist met lopende middenvelders nauwelijks voor gevaar te zorgen, omdat de eindpass veelal onder de maat was. de thuisclub moest het dan ook hebben van stilstaande situaties, maar ook daarmee wist men niet echt voor gevaar te zorgen. Nadat Visser tegen het einde de bal uit een indraaiende hoekschop van De Vries de bal nog een keer voorlangs tikte, leek de wedstrijd op een nipte zege voor de geelhemden uit te draaien. Leek, want in de allerlaatste minuut mocht de uit buitenspel terugkomende linksbuiten van Sleat zijn actie toch voortzetten en werd de door hem teruggelegde bal door Justin Bijstra hard binnen geschoten. Daarmee werd het 1-1 in een wedstrijd waarbij Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, beter en zorgvuldiger met de mogelijkheden om had moeten springen.

Sleat - Waterpoort Boys 1-1 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Tim van der Werf (43.), 1-1 Justin Bijstra (90.)

​Scheidsrechter: R. Paulusma

Gele kaart: Tony Kerstma, Durk Lyklema, onbekende spelers (Sleat), Robert Minks, Lars van Dijk, Andy de Vries, Stefan Rijpkema (Waterpoort Boys)

Rode kaart (2x geel): Dennis Niemarkt (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Robert Minks (46. Clavin Pasveer), Jesper Knoop, Kevin Kedde (46. Orlando Pasveer), Tim van der Werf, Andy de Vries,, Brian Visser, Marcel van der Meulen (60. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk (73. Romano Pasveer)

Bron: https://pengel.weebly.com/