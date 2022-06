Waterpoort Boys kwam, zag en overwon

Overhand

Waar de overhand van de Sneker supporters meteen al duidelijk was, werd die in de wedstrijd na een minuut of vijftien kraakhelder. Vanaf dat moment dicteerde de ploeg van trainer Sido Postma de wedstrijd en dat bleef de volgende vijf kwartier zo, al probeerde TONEGO in het laatste kwartier nog wel iets aan de stand te wijzigen. De inspanningen van de polderbewoners kwamen echter te laat, want de wedstrijd was toen door doelpunten van Marcel van der Meulen. Brian Visser en Tim van der Werf al lang en breed beslist.



Mogelijkheden

In het eerste kwartier kreeg TONEGO een behoorlijke mogelijkheid, toen doelman Stefan Rijpkema de bal pardoes in de voeten van een tegenstander schoof. Het zou naar later bleek de enige kans voor de derdeklasser zijn, want verder had de sterk spelende Sneker defensie bestaande uit Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Robert Minks ("man of the match”) en Kevin Kedde de zaken prima onder controle.



Ook Waterpoort Boys kreeg in die fase een paar mogelijkheden, maar een lob van spits Marcel van der Meulen was net iets te ruim bemeten en na een combinatie tussen diezelfde Van der Meulen en Dylano van Dijk was een inzet van Andy de Vries niet venijnig genoeg. Niet veel later liet De Vries voor de vijandige goal opnieuw de alarmbellen afgaan, waarna Van der Meulen op de rand van buitenspel mocht doorgaan en vervolgens TONEGO-doelman Wes van den Berg beheerst passeerde.



Rendement

TONEGO probeerde vervolgens wel de bakens te verzetten, maar mede door adequaat ingrijpen van Kedde en Rijpkema leverde dat weinig op, iets wat overigens ook voor Waterpoort Boys gold. Weliswaar klopte de formatie uit de Waterpoortstad over rechts een paar keer op de deur, dwong De Vries met een schuiver Van den Berg nog een keer tot een redding en werd een poging van WPB-topscorer Lars van Dijk gekraakt, maar het rendement was was ver te zoeken.



Dat zou vroeg in de tweede helft echter veranderen. Nadat een eerste hoekschop nog weinig teweeg bracht, kopte Brian Visser een paar minuten later uit een corner van De Vries vanaf rechts met het achterhoofd in de linkerhoek raak. en nog geen vier minuten later gooide middenvelder Tim van der Werf de wedstrijd in het slot, toen hij een afvallende bal met een halfvolley op fraaie wijze in dezelfde hoek schoot.



Machteloos

De hoek kwam aan de andere kant nooit in beeld, omdat Rijpkema de bal bij een aantal vrije trappen eenvoudig uit de lucht plukte en omdat een opportunistisch schot meters naast zijn heiligdom belandde. Verder maakte de ploeg van trainer Henk Sleurink toch een machteloze indruk en Waterpoort Boys dat inmiddels Jesper Knoop, Dennis Niemarkt, Orlando Pasveer en Fabian Vermaning binnen de lijnen had gebracht, bleef dan ook de meest gevaarlijke van de twee.



Niemarkt werd na een pass van Orlando Pasveer vanwege buitenspel echter teruggefloten en hield even later aan zijn inspanningen niet meer dan een corner over. Dat laatste was ook het eindresultaat bij een uithaal van linksback Dylano van Dijk. Die had wanneer die niet zou zijn aangeraakt, wellicht nog een mooi slotakkoord opgeleverd en dat bleef ook uit, toen de bal bij de daaropvolgende hoekschop bijna door Knoop werd verlengd.



De aanhang van de Snekers had de knopen toen al lang en breed geteld en die optelsom leerde dat de Wéé Péé Béé na een afwezigheid van vier jaar weer als derdeklasser door het leven gaat, iets wat mede de verdienste is van de eerder dit jaar overleden Wieger Veenstra en iets wat na afloop op het veld in Balk en later in het clubhuis van de Sneker cultclub uitbundig werd gevierd. Daarbij werd nog maar weer eens bevestigd dat Waterpoort Boys om met FC Barcelona te spreken, “mas que un club” oftewel veel meer dan een club is.

Waterpoort Boys - TONEGO 3-0 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Marcel van der Meulen (23.), 2-0 Brian Visser (52.), 3-0 Tim van der Werf (56.)

​Scheidsrechter: J.K. Wiersema

Gele kaart: Dylano van Dijk (Waterpoort Boys), Joost Op den Kelder (TONEGO)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer (69. Jesper Knoop), Robert Minks, Kevin Kedde (76. Fabian Vermaning), Romano Pasveer, Tim van der Werf, Andy de Vries, Brian Visser, Marcel van der Meulen (60. Dennis Niemarkt) en Lars van Dijk (60. Orlando Pasveer)



Bron: www.pengel.weebly.com