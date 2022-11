Waterpoort Boys koploper na zege op Oeverzwaluwen

In tegenstelling tot het gelijkspel bij de hiervoor genoemde topper, droeg de grasmat in Koudum niet bepaald bij aan het veroveren van de koppositie. Op die weide was goed voetbal eigenlijk onmogelijk en daarvan was dan ook geen sprake.



Voorsprong

Na een aftastend begin kwam het eerste wapenfeit van de zijde van de thuisclub die via aanvaller Robin de Boer voor de meeste dreiging zorgde. De aanvaller trof het met Dylano van Dijk en Kevin Kedde echter niet, want tegen de beide vleugelverdedigers van Waterpoort Boys beleefde hij een moeilijk middagje. Nadat Brian Visser na een één-twee met Robert Minks alleen voor doelman Meine de Jong opdook en verzuimde om de eerste kans uit de buitencategorie te verzilveren, werd het middagje na bijna twintig minuten tegen de Angstgegner een stuk minder angstig. Na een verre uittrap van doelman Stefan Rijpkema zette Andy de Vries namelijk Lars van Dijk aan het werk en met een diagonaal schot in de verre hoek schoot de aanvaller de Snekers op voorsprong.



Nul-twee

Bij de volgende Sneker aanval waarbij Lars van Dijk ook het eindstation was, leek de marge te worden verdubbeld. De Jong kreeg met een uiterste krachtinspanning echter nog wat vingers achter de bal en bij de volgende doelpoging die ontstond na een combinatie tussen Orlando Pasveer en Robert Minks, moest de goalie bij een volgende inzet van Lars van Dijk opnieuw tot het uiterste gaan. De hardwerkende thuisclub moest het vooral van standaardsituaties hebben, maar die smeten in het algemeen weinig op, zulks in tegenstelling tot de volgende aanzet van de gele hesjes. Na een te verre voorzet werd de bal door Andy de Vries in minuut zesendertig opgepikt en met een ragfijne voorzet stelde de middenvelder spit Robert Minks in staat om nul-twee tegen de touwen te koppen.



Verkeerd

Die marge had kort voor en kort na rust nog groter uit kunnen vallen, maar na voorbereidend werk van Minks belandde een inzet van Visser net naast de verkeerde kant van de paal en na een indraaiende vrije trap van De Vries kreeg Minks de bal op de hak in plaats van op de binnenkant van zijn witte Adidasje. Ook bij de thuisclub ontbrak op het moment suprême de controle want na een voorzet vanaf links raakte Jorn Pries de bal eveneens niet goed. De thuisclub dacht even later toch de aansluiting te maken toen de bal door William Vinkx binnen werd gekopt. De centrumspits stond echter een meter buitenspel en dus verkeerd.



Alle aanvallers

In plaats van 1-2 werd het 0-3, toen Robert Minks op links Lars van Dijk wegstuurde. Die vond Meine de Jong nog op zijn weg, maar bij de rebound van Visser moest de sluitpost van Oeverzwaluwen alsnog het hoofd buigen. Daarmee hadden alle aanvallers van Waterpoort Boys een keer gescoord. Minks had daar nog een tweede aan toe kunnen voegen, maar bij een identieke situatie als bij de tweede goal kopte de aanvalsleider van Waterpoort Boys net voorlangs.



​Prooi

De thuisclub kreeg vervolgens nog een uitgelezen mogelijkheid om de nul van het scorebord te halen, toen de bal na een vermeende overtreding van Dylano van Dijk op de stip verdween. De goed spelende linksback kwam naar het oordeel van de arbiter te hard in, maar kon even later opgelucht adem halen, want Pries schoot de “pengel” huizenhoog over. De laatste inzet van de wedstrijd belandde daarentegen wel tussen de palen, maar op aangeven van Joey de Jong werd het schot uit de tweede lijn van Orlando Pasveer een prooi voor keeper De Jong.



Met die overwinning werd de koppositie zo bleek enige momenten later, een prooi voor Waterpoort Boys. De promovendus voert nu met negentien uit negen in drie A de ranglijst aan en doet dat minimaal tot komende zaterdag, wanneer de nummer twee Heerenveense Boys op bezoek komt.

Oeverzwaluwen - Waterpoort Boys 0-3 (0-2)

Doelpunten: 0-1 Lars van Dijk (19.), 0-2 Robert Minks (36.), 0-3 Brian Visser (64.)

Scheidsrechter: H.M. van Dijk

Gele kaart: Wiebe Feenstra, Robin de Boer, William Vinkx (Oeverzwaluwen)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Kevin Kedde, Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries (78. Marvin de Boer), Brian Visser, Robert Minks (78. Jesper Knoop) en Lars van Dijk (71. Joey de Jong)

Bron: https://pengel.weebly.com/