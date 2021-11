Waterpoort Boys knokt zich terug maar verliest alsnog

SEXBIERUM - Waterpoort Boys kende in Sexbierum een dramatische start, knokte zich vervolgens terug maar gaf na de zwaar bevochten gelijkmaker toch weer alles uit handen. Hoofdrolspeler op sportpark De Lytse Trije was, was arbiter Maas die drie keer naar de stip wees, en die een treffer van Waterpoort Boys op advies van de linesman van AVC afkeurde.

Het gaat echter te ver om de nederlaag op de "scheids" af te wenden. Die moet Waterpoort Boys dat zonder aanvalsleider Dennis Niemarkt aantrad, vooral zichzelf aanrekenen, ook al omdat de ploeg van trainer Sido Postma alles behalve scherp aan het duel begon. Al in minuut één was de Sneker defensie niet bij de les en dook Jelmer Ykema alleen voor doelman Stefan Rijpkema op. Ykema faalde niet en hielp de thuisclub daarmee al snel in een zetel.

Daarna kregen de in rood geklede geelhemden een paar halve mogelijkheden. Een vrije trap van Sneker makelij belandde echter in de muur, waarna de herkansing naast werd geschoten. Vervolgens was een kopbal uit een indraaiende corner niet hard en zuiver genoeg was om de valse start weg te poetsen. Die start werd na een kwartier nog valser, toen Durk Ennema vanaf elf meter mocht aanleggen en doelman Rijpkema vanaf de hotspot feilloos passeerde. Twee minuten later kregen ook de Snekers na een overtreding binnen de zestien van Alwin Bierema een strafschop en met een al even onberispelijk genomen strafschop gaf Robert Minks doelman Jelle Pieter van der Walt het nakijken.

Met die aansluiting op zak ging Waterpoort Boys op jacht naar de gelijkmaker, maar die bleef voor rust uit, ook al omdat Van der Walt bij een verlengde vrije trap met een knappe redding Waterpoort Boys van scoren afhield. Dat laatste zou kort na rust nog een keertje gebeuren, al geschiedde dat ditmaal door de assistent van AVC die met een vlagsignaal gehoor vond bij de arbitrage.

​De thuisclub kwam in die fase niet of nauwelijks nog onder de Sneker druk vandaan en de gelijkmaker leek dan ook een kwestie van tijd. Die tijd was na dik twintig minuten aangebroken en daarmee was Waterpoort Boys terug in de wedstrijd. Die terugkeer was echter van korte duur, want twee minuten later wees Maas opnieuw naar de stip. Die beslissing werd door de Snekers aangevochten, maar bleef ondanks de protesten staan waarna Ennema met zijn tweede van de middag de thuisclub opnieuw op voorsprong zette. Diezelfde Ennema strooide in de slotfase nog wat meer zout in de Sneker wonden en het had nog erger gekund, ware het niet dat invaller Roan Hooghiemster na een voorzet van Ennema verzuimde om de bal in de verlaten goal te schuiven.

Die treffer zou overigens louter en alleen voor de statistieken zijn geweest, want de nederlaag van Waterpoort Boys - al weer de vierde op rij - was toen. al lang en breed bezegeld. Met dat resultaat staat de Sneker volksclub in vier A nu nog wat vaster op de laatste plaats, al is op het Schuttersveld voorlopig nog geen sprake van een crisis. Niettemin is de Wéé Péé Béé die komende zaterdag voor de beker SC Berlikum ontvangt, zo langzamerhand wel toe aan een succesje.

A.V.C. - Waterpoort Boys 4-2 (2-1)

​Doelpunten: 1-0 Jelmer Ykema (1.), 2-0 Durk Ennema (16.-pen.), 2-1 Robert Minks (18.-pen.), 2-2 onbekende speler (67.), 3-2 Ennema (71-pen.), 4-2 Ennema (82.)

Scheidsrechter: P. Maas

Gele kaarten: Robert Minks, Tim van der Werf (Waterpoort Boys)

Bron: https://pengel.weebly.com/