Waterpoort Boys JO 14 alsnog bekerwinnaar

SNEEK- “Het is een heel klein beetje een pleister op de wonde na wat voor onze jongens en meiden een hoogtepunt had moeten worden. Het team van Waterpoort Boys JO14 is door de KNVB namelijk uitgeroepen tot bekerwinnaar omdat de opponent in de finale met niet speelgerechtigde (lees: te oude) spelers aantrad. Dat laten de WPB’ers via een post op hun FB-pagina weten.