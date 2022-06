Waterpoort Boys incasseert in slotfase drie treffers en verliest

De Sneker oefenmeester had met het oog op de play-offs - Waterpoort Boys speelt op zaterdag 18 juni a.s. tegen TONEGO - Lars van Dijk, Robert Minks, Romano Pasveer en Andy de Vries buiten de ploeg gelaten en trad met o.a. Jesper Knoop en Dennis Niemarkt aan. Laatstgenoemde die na dit seizoen stopt en richting de Achterhoek vertrekt, maakte tien minuten voor rust een achterstand ongedaan.



Voor het eerst op voorsprong

Die was een minuut of tien eerder door toedoen van Jur Boonen ontstaan en Boonen was ook degene die bij het begin van het tweede bedrijf Creil-Bant andermaal aan de leiding bracht. De vreugde over die hernieuwde voorsprong was echter van korte duur, want amper drie minuten later trok Brian Visser de stand weer gelijk. Toen Dylano van Dijk later de Wéé Péé Béé voor het eerste in de wedstrijd op voorsprong bracht, leek de formatie uit de Waterpoortstad met nog dik tien minuten op de klok voor de 21ste keer op rij ongeslagen te blijven. Leek, want in het laatste deel van de reguliere speeltijd sloeg de ploeg van trainer Kees Maes via Rob Beugels, Joost Beugels en René Ballast nog drie keer toe.



Geen consequenties

Met die overwinning steeg Creil-Bant naar plek zes. Voor Waterpoort Boys had het verlies in de Noordoostpolder geen consequenties, want de gele hesjes hadden zich enige tijd terug al verzekerd van de tweede plek en zijn daarmee de hoogst gekwalificeerde periodekampioen. Met die eindklassering plaatsten de Snekeers zich meteen voor de finale van de play offs en daarin is herkanser TONEGO uit Luttelgeest zoals hiervoor al werd vermeld, op zaterdag 18 juni a.s. de tegenstander.

Creil-Bant - Waterpoort Boys 5-3 (1-1)

​Doelpunten: 1-0 Jur Boonen 25.), 1-1 Dennis Niemarkt (35.), 2-1 Boonen (50.), 2-2 Brian Visser (53.), 2-3 Dylano van Dijk (71.), 3-3 Rob Beugels (73.), 4-3 Joost Beugels (77.), 5-3 René Ballast (90.+1)

​Scheidsrechter: R. Meints

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Jesper Knoop, Stefan Kroon, Kevin Kedde, Tim van der Werf, Orlando Pasveer, Brian Visser (Lars van Dijk), Dennis Niemarkt en Marcel van der Meulen (Andy de Vries)



Bron: www.pengel.weebly.com