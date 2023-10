Waterpoort Boys geen schim van vorige week

Wijzigingen

Trainer Jan Vlap had zijn formatie ten opzichte van die gewonnen wedstrijd flink door elkaar gehusseld. Zo verving Roy Vermaning Dylano van Dijk die bij afwezigheid van Calvin Pasveer naar het centrum van de defensie werd doorgeschoven en nam Gedeon Vita de plek van rechtsback Joey de Jong in. Verder passeerde de oefenmeester Jesper Knoop en Orlando Pasveer ten faveure van Richard Hamstra en Marcel van der Meulen. Wijzigingen waar de buitenwacht geen touw aan vast kan knopen en “het geval” Knoop bevestigt dat. De ene keer doet hij dienst als spits, de andere keer als aanvallende middenvelder en gistermiddag kwam hij als invaller in het hart van de verdediging te spelen.



Een zee aan ruimte

Die verdediging lag gistermiddag heel vaak helemaal open en het was aan het egoïsme van Gerben Visser en aan de slechte keuzes van Tije Heeres te wijten of te danken - het is maar net uit welk perspectief men het beziet- dat de schade voor Waterpoort Boys beperkt bleef. Heeres was overigens wel degene die na een klein kwartier dankbaar gebruik maakte van een zee aan ruimte die Andy de Vries c.s. ter hoogte van de vijf meter lijn weggaf. Die treffer betekende de gelijkmaker, al had het nagelnieuwe scorebord op dat moment onder 'wij' een twee kunnen en misschien wel moeten aangeven. Na de openingstreffer van Marcel van der Meulen - een kopbal uit een corner - kreeg Brian Visser namelijk een behoorlijk mogelijkheid om de marge te verdubbelen.



Demonstratie

De linksbuiten produceerde niet meer dan een rollertje en Waterpoort Boys produceerde in het vervolg van het eerste bedrijf ook niet al te veel meer. Alleen Romano Pasveer dwong CVVO-doelman Lars Brouwer nog een keer tot een redding en Lars van Dijk schoot nog een keertje over. De grootste kans kreeg de thuisclub dan ook na de thee, toen Gedeon Vita op rechts de achterlijn haalde en de bal terugtrok. Die trekbal was net niet zuiver genoeg, waarna Van der Meulen in de kluts niet tot een vonnis kwam. Nadat Richard Hamstra vervolgens nog een keer over schoot, gaf Gerben Visser aan de andere kant het goed voorbeeld door na een snelle tegenaanval de één-twee tegen de touwen te jassen.



Moeizaam

Het was een demonstratie van hoe je met kansen moet omspringen, al werd het de goaltjesdief ook niet al te moeilijk gemaakt. Het voetbal van Waterpoort Boys werd daarentegen steeds moeilijker en de wissels brachten daarin geen. verandering. Sterker nog, die pakten niet echt goed uit met Jesper Knoop als pijnlijk voorbeeld. De invaller ging bij één van zijn eerste ingrepen namelijk in de fout en leverde daarmee onbedoeld een bijdrage aan de één-drie van Lourens Visser.



Hotseknotsebegonia

Het spel van Waterpoort Boys ging na de derde Lemster treffer meer en meer in de richting van hotseknotsebegonia-voetbal, waarbij de naar voren gedirigeerde Andy de Vries - zelfs een leek ziet nog dat hij geen centrale verdediger is - met een schot en een enkele vrije trap nog voor wat reuring zorgde. De fameuze linker van Dylano van Dijk deed dat in ieder geval niet, want de jonge verdediger speelde gistermiddag net als veel anderen een niet al te beste pot en misschien wel zijn slechtste in het shirt van de Snekers. Trouwens ook de laatste vrije trap van De Vries was niet al te best en leidde indirect tegentreffer nummer vier in. Die kwam tot stand na een aanval over rechts waarbij Tije Heeres van dichtbij de eindstand op één vier bepaalde.

Waterpoort Boys - C.V.V.O. 1-4 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Marcel van der Meulen (5.), 1-1 Tije Heeres (14.), 1-2 Gerben Visser (52.), 1-3 Lourens Visser (62.), 1-4 Tije Heeres (90.+3)

Scheidsrechter: H. van der Spoel

Gele kaart: Tim van der Werf, Andy de Vries (Waterpoort Boys), Senne Heeres, Jorn Miedema (CVVO)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Roy Vermaning (56. Orlando Pasveer), Dylano van Dijk, Andy de Vries, Gedeon Vita, Tim van der Werf, Romano Pasveer, Richard Hamstra (75. Marvin de Boer), Brian Visser (64.Nahimro Lacroes) , Marcel van der Meulen (56. Jesper Knoop) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com/