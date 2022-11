Waterpoort Boys geeft uit niet thuis

Afgetroefd

In de eerste drie kwartier gaf Waterpoort Boys niet thuis en werden de in rood geklede geelhemden op alle fronten door de thuisclub afgetroefd. Dat resulteerde al snel in een mogelijkheid. De kopbal verdween tot opluchting van de Snekers die in grote getale met hun favorieten waren meegereisd, over de dwarsligger. Na die eerste waarschuwing werd het aan Sneker zijde echter net beter. Integendeel, Waterpoort Boys kwam niet of nauwelijks onder de druk van DWP uit en een Sneker aanval was eerder uitzondering dan regel dan uitzondering. En als men al een keer in de buurt van doelman Jelle Huitema kwam, ontbrak veelal de juiste richting zoals bij een schot van Andy de Vries en bij een kopbal van Brian Visser.



Verdiend

Het gevaar aan de andere kant was dan ook vele malen groter, maar na een steekbal en een lob over de uitkomende Stefan Rijpkema kon de Sneker aanhang opnieuw opgelucht adem halen. Het bleek echter slechts uitstel van executie want nadat Huitema de angel uit een counter had gehaald, kwam de thuisclub halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong toen de bal vanaf de linkerkant werd teruggelegd en door Erwin Roffel diagonaal en hard werd binnen geschoten. Bij die ene treffer zou het blijven en daarmee bleef Waterpoort Boys toch in de wedstrijd. De snode plannen van de Snekers werden bij het begin van de tweede helft toch een stuk lastiger, toen Age Ellert van der Velde namens DWP met een vrije trap doelman Rijpkema compleet verraste (2-0).



Kansen

Vervolgens kantelde de wedstrijd en Brian Visser had de Snekers een enorme dienst kunnen bewijzen, toen hij na een verkeerde terugspeelbal de bal voor het inschieten kreeg. De inzet van de vleugelspits was echter te slap om de aansluiting tot stand te brengen en later toen Visser Lars van Dijk aanspeelde, koos laatstgenoemde voor een aanname in plaats van voor een direct schot. Diezelfde Van Dijk liet later na voorbereidend werk van invaller Joey de Jong nog een behoorlijke kans liggen, al had hij bij die inzet op de paal het geluk ook niet aan zijn zijde. Dat was het wat de kansen van Waterpoort Bots betreft ook wel, terwijl de thuisclub bij een counter nog een keer op de trom sloeg toen een voorzet vanaf link in één keer op de slof werd genomen.



Die inzet verdween echter ruim over de Sneker goal en had anders de winst van de thuisclub nog iets meer geaccentueerd. Die winst was terecht en verdiend, omdat Waterpoort zoals hiervoor al werd vermeld, drie kwartier te laat begon en daardoor de gehele middag achter de feiten aanliep.

D.W.P. - Waterpoort Boys 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Erwin Roffel (28.), 2-0 Age Ellert van der Velde(46.)

Scheidsrechter: B. Volders

Gele kaart: Jeen Willem, Kevin Oord (DWP), Tim van der Werf, Romano Pasveer, Andy de Vries, Robert Minks (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde, Calvin Pasveer, Tim van der Werf, Fabian Vermaning (72. Joey de Jong), Orlando Pasveer (71. Dylano van Dijk), Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser, Robert Minks (78. Marvin de Boer) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com