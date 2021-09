Waterpoort Boys geeft de touwtjes na rust uit handen

Na een weinig verheffende openingsfase kwam de eerste dreiging vanuit de Sneker hoek, toen Romano Pasveer de bal achter de vijandelijke defensie neerlegde en Ron Huitema was vervolgens net iets eerder bij de bal was dan de doelman van de thuisclub. Huitema kwam echter niet goed uit waardoor de bal uiteindelijk naast de goal hobbelde.

De thuisclub probeerde in de omschakeling weerwerk te leveren, maar die pogingen draaiden in de eerste helft vrijwel allemaal op niets uit. Wat dat betreft was Waterpoort Boys effectiever, al ontbrak ook bij de "stadjers" vooralsnog de sleutel tot succes. Na een snelle inworp van Brian Visser en een voorzet van Lars van Dijk kwam Jesper Knoop nog het dichtst bij een treffers, maar zijn inzet belandde net niet tussen de palen. Een diepe bal op Dennis Niemarkt leek vervolgens ook niet veel uit te halen, doch de spits gebruikte slim zijn lichaam, waarna hij binnen. de beruchte lijnen ten val werd gebracht. Stafschop en dat is een karweitje dat je doorgaan wel aan Robert Minks kunt overlaten, zo ook deze keer.



Vlak voor rust kende Waterpoort Boys nog een schrikmoment toen de arm van Jordi Heerings bij een onschuldig duel op de achterlijn uit de kom schoot. Na het nodige trekwerk kon de robuuste middenvelder echter verder en direct na de thee. ging de wedstrijd verder met het beeld uit de eerste helft. In die fase had Waterpoort Boys de genadeklap uit kunnen delen., maar na een prima crosspass van Andy de Vries besloot Brian Visser tot een stiftje, waar een andere optie wellicht een betere keuze was geweest.



Na die actie was het echter gebeurd met de Sneker dadendrang. HJSC gooide de schroom meer en meer van zich af en drong Waterpoort Boys met veel inzet terug. Dat leverde na een minuut of vijf een corner en een hachelijk moment voor de Sneker goal op. Daarbij kwam doelman Stefan Rijpkema uiteindelijk als winnaar uit de strijd en een aanval later was een ingedraaide bal van de thuisclub net te scherp om schade aan te richten. Niettemin voelde men de gelijkmaker aankomen, te meer omdat Waterpoort Boys in die fase te veel en te vaak de lange bal hanteerde. Daardoor vielen de linies uit elkaar en bovendien was elke tweede bal vanaf dat moment zo'n beetje voor de thuisclub.



Die tweede bal zou uiteindelijk geen succes opleveren, zulks in tegenstelling tot het balverlies van Orlando Pasveer. De jonge middenvelder verspeelde een minuut of tien voor het einde van de reguliere speeltijd de bal, waarna Bart van Kalsbeek zich geen moment bedacht en de bal snoeihard in de hoek joeg. Die gelijkmaker was op dat moment verdiend en het had vanuit Sneker perspectief nog erger gekund. Bij het scheiden van de markt werd doelman Rijpkema namelijk omspeeld en werd de bal in het lege doel geschoven. De hiervoor al genoemde assistent constateerde buitenspel en die waarneming werd door de arbiter overgenomen, zulks tot ontsteltenis van het thuispubliek. Dat moest uiteindelijk genoegen nemen met een remise, iets wat na een matige wedstrijd en na alle plussen en minnen toch wel een juiste afspiegeling was.

H.J.S.C. - Waterpoort Boys 1-1 (0-1)

​Doelpunten: 0-1 Robert Minks (38.-pen.), 1-1 Bart van Kalsbeek (81.)

Scheidsrechter: X. Luinenburg

Opstelling Waterpoort Boys: geen informatie bekend

Bron: https://pengel.weebly.com/

aterpoort Boys/Hans Zwamborn-Kiepie.nl