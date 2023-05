Waterpoort Boys gaat ook bij Makkum onderuit

Voor Waterpoort Boys stond er niets meer om het spel. Voor de thuisclub ging het daarentegen om het ontlopen van rechtstreekse degradatie, al was men daarbij ook afhankelijk van de ontwikkelingen bij het duel tussen het al genoemde SDS en Oudehaske.



Lichtpuntje

De thuisclub zorgde op het snikhete kunstgras voor het eerste gevaar. Een afvallende bal die ineens op de pantoffel werd genomen, kwam echter niet tussen de palen, zulks in tegenstelling tot de tweede inzet van de zijde van Makkum. In de negende minuut werd spits Jelle Attema ingespeeld en vanuit de draai schoot hij het gespikkelde monster in de verste hoek. Het was een lichtpuntje in een verder niet al te onderhoudende pot waarbij Robert Minks van Waterpoort Boys na een te korte terugspeelbal bijna voor de tweede opwinding had kunnen zorgen. De afscheid nemende aanvaller kwam echter net te laat om doelman Hyltje Bosma te verrassen.



Gelijk

Op het half uur kwam Waterpoort Boys alsnog op gelijke hoogte. Dat gebeurde na een mooie aanval over de linkerkant, waarbij het voorbereidende werk door achtereenvolgens Andy de Vries, Marcel van der Meulen en Minks werd verzorgd. Laatstgenoemde bracht met een mooie pass Brian Visser in stelling en die schoot vervolgens zijn tiende seizoenstreffer tegen de touwen. Na goed storen had Jesper Knoop niet veel later de 1-2 op de schoen. Hij ging echter iets te gehaast te werk, waardoor de bal weliswaar over Bosma maar ook over de goal heen ging.



Geen goedkeuring

​De thuisclub dacht vlak voor rust opnieuw op voorsprong te komen, toen de bal na een aanval over de rechterkant bij de eerste paal tegen de touwen werd gewerkt. De treffer kreeg van buitenspel echter niet de vereiste goedkeuring en dat stempel bleef vroeg in de tweede helft ook achterwege toen de bal met een crosspass achter de Sneker defensie werd neergelegd. Bij die actie waarbij “afzwaaier” Stefan Kroon er even niet goed uitzag, verdween de bal namelijk hoog over waarna Makkum het belangrijkste spelattribuut bij een hoekschoppen vrij mocht inkoppen.



Onbegrijpelijk

Daarbij kwam Waterpoort Boys met de schrik vrij en datzelfde gold voor de thuisclub, toen Van der Meulen door Minks vrij voor doelman Bosma werd gezet. Daarna leek Visser die door Romano Pasveer diep werd gestuurd, alleen op de sluitpost van Makkum af te gaan doch de assistent van Makkum stak hier een stokje voor door met het stokje te zwaaien. Onbegrijpelijk, aldus Sido Postma, die vervolgens zag dat een inzet van Minks na een door Joey de Jong en Dennis Niemarkt opgezette aanval werd geblokt en dat diezelfde Minks in de herkansing over de bal heen “maaide”. Bij een volgende Sneker aanval was de voorzet van Visser op de vrijstaande Niemarkt niet nauwkeurig genoeg, waarna een voorzet van Makkum vanaf de rechterkant wel zuiver genoeg was en ineens werd binnen geschoten (2-1).



Zesde ster

De voor Marcel van der Meulen in de ploeg gekomen Dennis Niemarkt leek vervolgens weer een stap richting zijn zesde ster te zetten, toen hij nadat hij de bal in eerste instantie recht op de keeper af kopte, in de rebound de 2-2 liet noteren. De scheidsrechter van dienst onthield ook aan deze goal zijn goedkeuring, omdat hij vond dat Bosma de hand op de bal had, terwijl deze absoluut “los” was. Het mocht Makkum echter niet baten, want door de overwinning van Oudehaske op SDS degradeerde de ploeg van trainer Johan Polstra naar de vierde klasse. En Waterpoort Boys? Dat was toen - en eigenlijk al een paar weken - met de gedachten bij het afsluitende teamuitje van die avond.

Makkum - Waterpoort Boys 2-1 (1-1)

Doelpunten: 1-0 Jelle Attema (9.), 1-1 Brian Visser (28.), 2-1 onbekende speler (83.)

Scheidsrechter: B.M. Leistra

Gele kaart: Evert Bruinsma, Ype van der Logt (Makkum), Calvin Pasveer, Dennis Niemarkt. Andy de Vries (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde (45. Joey de Jong), Calvin Pasveer, Tim van der Werf (62. Fabian Vermaning), Stefan Kroon, Romano Pasveer, Jesper Knoop (62. Tom de Wit) , Andy de Vries, Lars van Dijk, Robert Minks, Marcel van der Meulen (62. Dennis Niemarkt) en Brian Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/