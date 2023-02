Waterpoort Boys en Oudehaske bakken er niet veel van

Niet gelukkig

In die wedstrijd kon Sido Postma niet over Kevin Kedde en Andy de Vries beschikken. De trainer moest daardoor zijn elftal op een aantal posities aanpassen, al verdiende hij met een aantal keuzes beslist geen applaus. Niettemin bouwde Waterpoort Boys een overwicht op, maar dat ging niet gepaard met een karrenvracht aan mogelijkheden. Integendeel, die waren eigenlijk nihil omdat er in de opbouw te vaak en te veel mis ging. Zo leed spits Marcel van de Meulen bij bijna al zijn acties balverlies en was de als diepe middenvelder spelende Tim van der Werf bij zijn passing niet gelukkig en dan drukken we het nog zacht uit,



De beste aanval

Waar Waterpoort Boys er maar niet in slaagde om de achterste lijn van de oranjehemden “ernsthaft” in problemen te brengen, moesten Minks en linksback Dylano van Dijk op het half uur beide een keer ruimen, iets wat laatstgenoemde later nog een keer moest herhalen. Bij de daaropvolgende voorzet belandde een kopbal naast de Sneker veste en op slag van rust trad doelman Stefan Rijpkema bij een steekbal nog een keer adequaat op. Aan de andere kant mocht een vrije trap van Dylano van Dijk geen naam hebben en leverde een combinatie tussen Romano en Orlando Pasveer evenmin iets op. Laatstgenoemde schoot de bal later - na de beste Sneker aanval uit de eerste helft - in het zijnet en bij een aanval over rechts met Stefan Kroon in de hoofdrol rolde het attribuut via hem over de achterlijn.



Calvin Pasveer

Na een actie van Brian Visser ging Van der Meulen groggy neer en na een niet al te lastige vrije trap van Dylano van Dijk mikte de spits de bal na goed doorzetten van Visser via de lat over, waarna Van der Werf met een prima inzet doelman Gerrit Berger tot een redding dwong. Daarmee leek het toch te gaan gebeuren, maar ook in en rond de zestien van Waterpoort Boys was er zo nu en dan activiteit. Die werd echter steeds door Calvin Pasveer - man of the match aan Sneker zijde - onschadelijk gemaakt, terwijl het daarbij één keer hulp kreeg van Rijpkema.



Hotspot

Vervolgens leverde een vrije trap van de geelhemden niets op, belandde een voorzet van Romano Pasveer op de lat en een kopbal van Tim van der Werf ruim naast het heiligdom van Berger, waarna Postma Van der Meulen verving door Joey de Jong en Robert Minks naar het front stuurde. Daarmee verschafte hij de thuisclub een kapstok en dat leidde als snel tot een mogelijkheid voor Lars van Dijk en een hectische situatie in de Oudehasker zestien. Een treffer leverde dat echter niet op en ook toen de bal na een steekpass van Minks en een overtreding op Visser op de stip verdween, zou het niet werkende scorebord buiten werking blijven. Minks miste namelijk, terwijl de speler waarmee hij in het verleden bij v.v. Sneek altijd om de penaltybokaal streed i.c. Robin Huisman de Jong, op praktisch hetzelfde tijdstip 185 kilometer verderop wel vanaf elf meter scoorde.



Na die misser - Minks schoot vorige week bij SDS in eerste instantie ook mis - probeerde Waterpoort Boys de zaak nog wel te forceren. Een combinatie tussen Visser en Minks stierf echter een vroegtijdige dood, terwijl Waterpoort Boys bij de laatste wapenfeiten - een schuiver van Romano Pasveer en een getoucheerd schot van Van der Werf - ook al niet de armen in de lucht kon steken. Derhalve eindigde de wedstrijd waarin beide ploegen er zoals hiervoor al werd vermeld, niet al te veel van bakten met de beginstand oftewel nul-nul.

Waterpoort Boys - Oudehaske 0-0

Scheidsrechter: J.K. Wiersema

Gele kaart: Romano Pasveer, Calvin Pasveer (Waterpoort Boys), Jens Fabian Deden, onbekende spelers en Wilmer Hazenberg (Oudehaske)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Robert Minks, Stefan Kroon, Orlando Pasveer, Tim van der Werf, Romano Pasveer, Brian Visser, Marcel van der Meulen (65. Joey de Jong) en Lars van Dijk

Bron: https://pengel.weebly.com