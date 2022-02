Waterpoort Boys doet alles goed behalve voetballen

SNEEK - Waterpoort Boys is de kampioen van de oefenwedstrijden, maar als om de keiharde knikkers gaat dan is het voetbal toch een stuk minder. Verder ďeed de hoofdmacht van de volksclub eigenlijk alles goed, want met de 2-1 overwinning op De Wâlde wees men niet allleen een directe concurrent terug, maar nam men ook een beetje afstand van de gevarenzone.

De zege dankte men aan een prachtige vrije trap van Andy de Vries en aan een fraaie actie van Dylano van Dijk. Samen met de gelijkmaker van Tiemen Landman waren dat overigens zo'n beetje de enige hoogtepunten, al begon Waterpoort Boys met een actie van Brian Visser nog wel aardig. De voorzet van de vleugelspits bereikte echter niemand en dat zou naar later bleek, symptomatisch voor de wedstrijd zijn.

Heerlijke krul

​Zo verdween in de openingsminuten een vrije trap van de bezoekers over en was bij een aantal diepe ballen van de al genoemde Van Dijk de zuiverheid ver te zoeken. Die zuiverheid ontbrak vervolgens ook bij een hoekschop van zowel De Wâlde als van Waterpoort Boys, al leverde die laatste wel een vrije trap en uiteindelijk de openingstreffer op. Bij het uitverdedigen maakte de thuisclub namelijk hands en bij de toegekende vrije trap krulde Andy de Vries de bal heerlijk langs de muur in de linkerhoek.

Een minuut later viel aan de andere kant bijna de gelijkmaker toen doelman Stefan Rijpkema de bal in de voeten van een tegenstander schoof. De goalie kwam echter met de schrik vrij, maar moest even later toch het hoofd buigen, al viel hem dat nauwelijks aan te rekenen. Tiemen Landman mocht van de Sneker verdedigers namelijk ongestoord zijn gang gaan en schoof de bal na een Messiaanse actie onder Rijpkema door.

Veelvuldig balverlies

​Na die gelijkmaker voetbalde Waterpoort Boys vooral in de achteruit en kwam men niet verder dan een kopballetje van Dennis Niemarkt en actie van Brian Visser die een vroegtijdige dood stierf. In die fase leed de formatie van trainer Sido Postma bovendien veelvuldig balverlies - vooral Stefan Kroon bezondigde zich daaraan - waardoor de opbouw slechts zelden een voldragen kindje werd. Een van Kroon’s “haperingen" leidde bovendien bijna tot een vrije doortocht. Tot opluchting van het rillende thuispubliek wist Kevin Kedde met een goede ingreep erger te voorkomen, waarna de ingrepen aan de andere kant ook afdoende waren pogingen van Dennis Niemarkt en Andy de Vries in de kiem te smoren.

Geel

Postma greep in de rust in en bracht Calvin Pasveer voor Kroon in de ploeg. De jonge verdediger die degelijk werk zou afleveren, zag vervolgens dat bij een aantal Sneker corners de kwaliteit matig was en dat De Wâlde bij een free kick ook al niet een voldoende scoorde. Vervolgens werd een aanval van de gasten middels een onreglementaire ingreep een halt toegeroepen. Daarvoor ging Robert Minks op de bon en die prent zou later gevolgen hebben. De toegekende vrije trap bleef evenals een tweetal hoekschoppen van Waterpoort Boys daarentegen zonder gevolgen, al appelleerden de Snekers bij de laatste corner wel voor hands.

​Dat was het echter niet en arbiter De Boer wuifde de claim dan ook terecht weg, waarna bij een tweetal kansen voor De Wâlde het gebaar richting de stip en in dit geval de middenstip eveneens achterwege bleef. Bij de eerste werd buitenspel geconstateerd en bij de tweede verdween de kopbal van een overigens wel akelig vrijstaande speler naast. Waterpoort Boys produceerde in diezelfde fase via onder meer Dennis Niemarkt en Orlando Pasveer een schotje, een schot en een schuiver, maar geen van de drie was zuiver en venijnig genoeg om treffer nummer twee op het overigens niet werkende scorebord te brengen.

Rood

Een tweede Sneker treffer leek vervolgens helemaal “nicht mehr im Frage”, toen Robert Minks andermaal in de fout ging en opnieuw geel en dus rood zag. Hoewel invaller Rinze Idzinga daarna met een "Fallrückzieher” nog wel voor enige dreiging zorgde, leek Waterpoort Boys vanaf dat moment de overwinning uit zijn hoofd te kunnen zetten. Leek, want in de jacht op meer gaf De Wâlde ruimte weg en vijf minuten voor het einde van de reguliere speeltijd zou Waterpoort Boys daar in optima forma van profiteren.

Na een crosspass belandde de bal namelijk bij de volledig vrijstaande Dylano van Dijk en die schoot nadat hij zijn tegenstander had uitgespeeld, met zijn chocoladebeen fraai raak. Het was eigenlijk de eerste geslaagde actie na rust en die was, zo bleek even later goed voor de derde zege op rij. Daarbij en daarmee deed Waterpoort Boys zoals hiervoor al werd vermeld, alles goed behalve voetballen, want dat was op z’n zachtst gezegd niet al te best.

Waterpoort Boys - De Wâlde 2-1 (1-1)

​Doelpunten: 1-0 Andy de Vries (17.) , 1-1 Tiemen Landman (21.), 2-1 Dylano van Dijk (85.)

​Scheidsrechter: T. de Boer

Gele kaart: Andy de Vries, Brian Visser (Waterpoort Boys), Herre Kuiper, Tiemen Landman, onbekende speler, Oane Landman (De Wâlde)

Rode kaart (2x geel): Robert Minks (Waterpoort Boys

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Kevin Kedde, Robert Minks, Stefan Kroon (46. Calvin Pasveer), Orlando Pasveer, Tim van der Werf, Ron Huitema (79. Jesper Knoop), Andy de Vries, Dennis Niemarkt (79. Rinze Idzinga) en Brian Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/