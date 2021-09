Waterpoort Boys dicht bij de kokertjes

Die defensie werd geleid door de sterk spelende Robert Minks met aan zijn zijde de als rechtsback opererende Brian Visser, "debutant" Ayden Faber en Stefan Kroon. Die keuze die het gevolg was van de afwezigheid van diverse basisspelers, bleek achteraf een juiste. Weliswaar had de ploeg van trainer Douwe de Val een overwicht en kwam men ook een aantal keren via de zijkanten door, maar steeds was of de eindpass ondermaats, of zat er een Sneker been tussen.

De eerste, echt hachelijke situatie deed zich dan ook aan de andere kant voor. Een afzwaaier vanaf links kwam voor de voeten van Dylano van Dijk die de staander op zijn weg vond, en na een prima actie van Lars van Dijk die later bij een mogelijkheid iets te veel tijd nodig had, ging een doelpoging van Tim van der Werf in rook op, terwijl bij een voorzet van Dennis Niemarkt vanaf links de bezetting voor de goal onvoldoende was en er bij een pass van Ron Huitema duidelijk meer mogelijk was geweest.



Nadat de verder prima spelende Ayden Faber even mistastte, verdween een schot van wit-rode makelij een metertje over en naast en vervolgens reageerde doelman Stefan Rijpkema alert, toen Scharnegoutum '70 met een combinatie door het centrum ruimte probeerde te creëren. Die ruimte lag even later wel, want na een actie van Jesse Lee Staalsmid kregen de gasten een kans uit de buitencategorie. Tot opluchting van het Sneker deel van de toeschouwers werd die echter "vakkundig" om zeep geholpen en op slag van rust schoot Staalsmid zelf in kansrijks positie naast.



De stand was toen inmiddels 1-0 in het voordeel van de thuisclub want even daarvoor werd Dennis Niemarkt door Dylano van Dijk de zestien ingestuurd en bij de achterlijn aangetikt. De scheidsrechter van dienst vond de overtreding zwaar genoeg om de bal op de stip te leggen, waarna Robert Minks de "pengel" onberispelijk binnenschoot (1-0).

Tweede helft



In het begin van de tweede helft drukte Scharnegoutum '70 in de jacht op de gelijkmaker een paar keer zijn neus tegen het venster. Zo verdween een bal hard voorlangs, en liet men opnieuw een goede mogelijkheid onbenut, terwijl een inzet van Staalsmid uiteindelijk doelman Rijpkema weinig problemen bezorgde. Waterpoort Boys kwam in die fase even handen en voeten te kort en had zo nu en dan andere middelen nodig om de wit-rode dadendrang een halt toe te roepen. Daarbij liep Lars van Dijk tegen een vermaning aan, al had geel voor hetzelfde geld rood kunnen zijn.



Aan de andere moesten de gasten ook een keer aan de noodrem trekken. De daaropvolgende vrije trap was weliswaar "a piece of cake", maar in de tweede helft in aanvallend opzicht wel het eerste teken van leven van de Wéé Péé Béé en onder druk van kilometervreter Dennis Niemarkt zouden er nog een aantal signalen volgen. Zo kreeg Waterpoort Boys na een interceptie met Orlando Pasveer opeens veel ruimte, waarbij Tim van der Werf een overtalsituatie had kunnen creëren. In plaats van mee te gaan besloot de middenvelder echter om te keren, waardoor het drie tegen drie bleef en de opbrengst uitbleef.



Dat rendement bleef vervolgens ook uit bij een vrije trap van Dylano van Dijk en bij een combinatie waarbij hij het eindstation was, waarna een inzet van de jonge middenvelder nadart hij op de achterlijn twee man het bos instuurde, naast de goal belandde. Niet veel later had de bal absoluut op de stip moeten belanden, toen Dennis Niemarkt binnen de beruchte lijnen ten val werd gebracht. De leidsman die voor rust voor een veel lichter vergrijp wel naar de stip weest, hield tot ieder verbazing deze keer de lucht uit zijn fluitje, waarna Niemarkt na een slippertje van de laatste man nog een keer voor onrust zorgde.



Nadat Ron Huitema vlak voor tijd de bal in een baan om de aarde bracht, zorgde Stefan Kroon aan de ander kant middels een overtreding nog voor enige onrust. De vrije trap leverde echter niet meer dan een hoekschop op en uit die corner produceerde Scharnegoutum '70 een blauwdruk van Huitema's afzwaaier. Derhalve bleef het bij de ene treffer van Robert Minks en die bracht Waterpoort Boys zoals de titel van dit verslag al aangaf, dicht bij de kokertjes en dus bij een plek in het hoofdtoernooi om de districtsbeker noord.

Waterpoort Boys - Scharnegoutum '70 1-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Robert Minks (38.-pen)

Scheidsrechter: H.M. van Dijk

​Gele kaart: Dennis Niemarkt, Lars van Dijk (Waterpoort Boys), Sybren Posthuma (Scharnegoutum '70)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Stefan Kroon, Ayden Faber (70. Orlando Pasveer), Robert Minks, Brian Visser, Jordi Heerings, Dylano van Dijk, Tim van der Werf, Ron Huitema, Dennis Niemarkt en Lars van Dijk (87. Calvin Piersma)

Bron: https://pengel.weebly.com/