Waterpoort Boys creëert genoeg maar maakt niks

SNEEK - Achter de vraag of de overwinning van Oeverzwaluwen verdiend was, kan men een vraagteken plaatsen. Feit is dat de gasten uit Koudum er uit niets twee wisten te maken en dat Waterpoort Boys uit pak ‘m beet een stuk of tien mogelijkheden helemaal niets wist te maken. Daarbij moeten de credites ook uitgaan naar Meine de Jong, want de doelman van de in fel oranje geklede blauwhemden verrichtte een aantal cruciale reddingen en was daarmee zonder meer de “man of the match”.

Op rozen

De thuisclub die het om uiteenlopende redenen zonder Lars van Dijk, Calvin Pasveer en Romano Pasveer moest doen, begon in een vier vier twee-opstelling en dat leidde langs de kant tot onbegrip. “Van vier vier twee hebben we hier nog nooit iets begrepen”, aldus een aanhanger van de Sneker cultclub. Toch leidde dat al gauw tot een paar goede kansen en had Waterpoort Boys al vroeg op rozen kunnen zitten. Doelman De Jong behoedde zijn ploeg echter voor een vroege achterstand. Zo tikte de sluitpost een uitstekende vrije trap van Dylano van Dijk uit de bovenhoek, hield hij even later de matig spelende Robert Minks tot twee keer toe van scoren af en verwerkte hij een schuiver van Dennis Niemarkt ietwat onorthodox met de voet tot hoekschop.



Zondagsschot

Vervolgens nam de activiteit van de geelhemden af, omdat de ploeg van trainer Sido Postma (te) onzorgvuldig te werk ging. Zo waren passes vaak te hard, reikten voorzetten dikwijls te ver en bleef ook bij hoekschoppen het Sneker gevaar uit. Alleen Jesper Knoop kwam uit een vrije trap nog tot een doelpoging, doch zijn kopbal ontbeerde richting en dat was later bij een uithaal van Orlando Pasveer niet anders. Zo leek het eerste bedrijf met nul-nul te worden afgesloten. Totdat Fabian Vermaning de bal iets te ver voor hem uitspeelde en Steinar Lageweg met een zondagsschot de bezoekers op 0-1 zette.



Frustratie

Het was een foutje van de hardwerkende verdediger, al leek doelman Stefan Rijpkema die in het eerste bedrijf nauwelijks in actie hoefde te komen, daarbij ook niet helemaal vrijuit te gaan. Ook na rust was de Sneker doelverdediger veelal toeschouwer en zag hij dat zijn collega meer en meer boven zichzelf uitsteeg, al mocht bij een inzet van Minks op de staander over geluk niet klagen. Bij een uitstekende inzet vanuit de draai van Knoop toonde De Jong met een dito redding echter zijn vakmanschap, zulks tot frustratie van de mannen in het geel



Aanslag

Bij die ergernis ging de thuisclub overigens niet over de schreef, al ging De Vries later wel een keer onnodig op het onderbeen van een tegenstander staan en had dat ook rood kunnen zijn. Brian Visser had toen al een aanslag van Jente Renema overleefd en niet lang daarna pleegde Oeverzwaluwen bij wijze van spreken de tweede “aanslag” van de middag, toen Jorn Pries in alle vrijheid een afvallende bal mocht inschieten (0-2).



Nadat aan de andere kant een hectische situatie met meerdere mogelijkheden niet aan Waterpoort Boys was besteed, probeerde Postma zijn ploeg met Marcel van der Meulen en Tom de Wit van nieuwe zuurstof te voorzien. Van een duidelijk omlijnd plan was toen bij de Snekers al lang geen sprake meer, al drukte de thuisclub met een schot (door De Jong uit de kruising getikt) en met een poging van Tim van der Werf (geblokt) nog wel een paar keer zijn neus tegen het venster. Minks zou met een bal op de paal nog het dichtst bij een doelpunt komen, maar het zou met het oog op de klok niet meer dan een eretreffer zijn geweest.

Waterpoort Boys - Oeverzwaluwen 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Steinar Lageweg (39.), 0-2 Jorn Pries (64.)

Scheidsrechter: J. Zagers

Gele kaart: Fabian Vermaning, Tom de Wit (Waterpoort Boys), Steinar Lageweg, Jente Renema, William Vinkx (Oeverzwaluwen)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Stefan Kroon, Tim van der Werf, Fabian Vermaning (70. Tom de Wit), Andy de Vries, Jesper Knoop, Brian Visser, Orlando Pasveer, Robert Minks en Dennis Niemarkt (70. Marcel van der Meulen)