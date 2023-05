Waterpoort Boys blijft met zege op Heeg uit de zorgen

De enige

De eerste stap op weg naar kwalificatie werd al in de derde minuut gezet, toen Brian Visser op aangeven. van Andy de Vries de keeper van Heeg voor de eerste keer passeerde. Het zou echter ook lang de enige keer blijven, want daarna was het bij de af ten toe slordig spellende geelhemden (te) vaak ene kwestie van net niet. Zo ook bij de tweede mogelijkheid voor Visser die ontstond na een passie van Marcel van der Meulen, en toen Visser de bal even later recht op de keeper afschoot. De overigens goed spelende sluitpost van Heeg kon na acht tellen rust verder en zag vervolgens dat bij diepe ballen van Tom de Wit en Dylano van Dijk het gevaar achterwege bleef.



Goed weg

Heeg had daarvoor na een foute pass van De Wit vanuit de omschakeling het Sneker doel een keer onder vuur genomen, terwijl de thuisclub later bij een voorzet van links die door alles en iedereen werd gemist, goed wegkwam. Dat laatste was ook aan de andere kant het geval, toen Jesper Knoop Visser vrijspeelde. De doelpuntenmaker had na een niet al te beste aanname echter teveel tijd nodig, waardoor ook deze mogelijkheid “ins Blaue hinein” ging.



Gevoel

Waterpoort Boys dat het zonder de Daltons (lees: de Pasveertjes) moest doen, kreeg vervolgens via Van der Meulen twee halve kansjes, maar beide keren kwam de afronding of niet tot stand, of ontbrak daarbij de juiste richting. Die afronding kwam ook bij Heeg niet tot stand, toen doelman Stefan Rijpkema bij een voorzet onder de bal doorging, terwijl een goed lopende en veelbelovende Sneker aanval vanwege buitenspel werd afgevlagd. Daarbij leefde het gevoel - en als voetballer heb je dat - dat het vlagsignaal evenals een eerdere keer niet klopte.



Good old

Met Stefan Kroon voor de prime spelende Joey de Jong was Waterpoort Boys de eerste die in het tweede bedrijf op de ruit klopte. Van der Meulen had met een inzet op de paal echter het geluk niet aan zijn zijde, terwijl de spits later aan een actie over links niet meer dan een corner overhield. Het was zijn laatste noemenswaardige actie, want even later werd hij afgelost door good old Robert Minks. De eerste actie van de invaller - een combinatie met Visser - haalde vanwege buitenspel de eindstreep niet en vervolgens liet Minks drie keer na om de Sneker voorsprong uit te breiden. Bij de eerste schoof hij de bal naast, bij de tweede bleef voor hem bij een inzet van dichtbij niet meer dan een corner over en bij de derde had hij na een voorzet van Visser ruzie met de bal.



Opperste verwarring

Daarvoor had Dylano van Dijk na een afgeslagen aanval naast geschoten.Diezelfde Van Dijk gaf de bal even later in kansrijke positie net iets te veel lift mee en dat laatste deed Visser ook bij een situatie voor de Heeg-goal die veel weg had van een schiettent. Vervolgens werd een inzet van Minks net voldoende getoucheerd en was een pass op Andy de Vries net te hard. Een inzet van Dylano van Dijk was even later ook te hard en wel voor de doelman van Heeg, die de bal daarna in opperste verwarring tegen Brian Visser aanschoot (2-0).



Numero vijf

Heeg dat daarvoor nauwelijks iets had weten uit te richten, dwong daarna Rijpkema met een schuiver tot een redding en kreeg even later bij een hoekschop een aardige kopkans, waarna de eigen keeper bijna door een verre lob werd verrast. Die inzet verdween echter naast en datzelfde resultaat kon bij een volgende poging van de bezoekers worden bijgeschreven, als viel naast in dat geval behoorlijk veel ruimer uit dan bij de Sneker lob. De Sneker zege zou echter niet nog ruimer uitvallen. Na een mooie combinatie tussen Visser, Minks en Dylano van Dijk hield de doelman van Heeg namelijk de derde van het bord en die viel ook niet, toen Minks na een voorzet van De Vries kans numero vijf kreeg. Derhalve bleef het bij 2-0 in een wedstrijd die qua kansen ook in 9-3 had kunnen eindigen.



Met die zege kwalificeerde Waterpoort Boys dat komende zaterdag opnieuw thuis speel en wel tegen SDS, zich voor de jaargang 2023-2024 van de derde klasse A en dat mag voor de promovendus zoals hiervoor al werd vermeld, gerust als een prima prestatie worden aangemerkt.

Waterpoort Boys - Heeg 2-0 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Brian Visser (3.), 2-0 Visser (83.)

Scheidsrechter: L.R.E. Leenknegt

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde (75. Fabian Vermaning), Tom de Wit, Tim van der Werf, Joey de Jong (46. Stefan Kroon), Dylano. van Dijk, Jesper Knoop, Andy de Vries, Lars van Dijk, Marcel van der Meulen (65. Robert Minks)en Brian Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/