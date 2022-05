Waterpoort Boys blijft heel in eerste “heel hou-wedstrijd"

Spits

​Dat laatste had al in het eerste bedrijf duidelijk kunnen zijn, maar de Snekers - en met name Marcel van der Meulen - lieten voor rust een aantal goede mogelijkheden liggen. Zo kreeg de spits na een voorzet van Stefan Kroon zijn voet niet tegen de bal, kopte hij uit een voorzet van diezelfde Kroon over en verzuimde hij vlak voor rust om na opnieuw een voorzet vanaf rechts de marge te verdubbelen. Die marge verscheen na een klein half uur op het bord, toen Van der Meulen met een steekpassje Lars van Dijk in stelling bracht en de rechtsbuiten vervolgens zijn seizoensproductie vlekkeloos naar de dubbele cijfers tilde (1-0).



Na en voor

Na die openingstreffer sloot Andy de Vries een langdurige aanval af met een niet al te best schot en leverde een actie van de door Calvin Pasveer weggestuurde Lars van Dijk niet meer dan een hoekschop. Voor die openingstreffer had Waterpoort Boys-doelman Stefan Rijpkema bij een één op één-situatie de Snekers voor een achterstand behoed, terwijl Tollebeek kort daarna ook niet van balverlies van Tim van der Werf en van knoeiwerk in de Sneker achterhoede wist te profiteren.



Vol aan de bak

Met een drietal verse krachten (Dylano van Dijk, Dennis Niemarkt en Orlando Pasveer) begon de thuisclub aan het tweede bedrijf, waarin met de wind in de rug een Sneker stormloop werd verwacht. Die kwam ook wel enigszins van de grond, maar de polderbewoners kregen in dezelfde tijdspanne ook een aantal goede mogelijkheden. Zo moest doelman Rijpkema zich al vroeg in de tweede helft strekken om de gelijkmaker van het bord te houden, moest de Sneker sluitpost bij een ingetikte voorzet daarna nog een keer vol aan de bak en mocht hij bij het scheiden van de markt niet mopperen dat de bezoekers de bal bij een kans uit de buitencategorie naast schoven.



Vol

Bij het begin van het tweede bedrijf was een tweede Sneker treffer vanwege buitenspel geannuleerd en had Tollebeek-doelman Jasper Nooren met een schot van Romano Pasveer enige moeite gehad, terwijl laatstgenoemd de bal bij een voorzet van Brian Visser niet vol wist te raken. Dat laatste deed Dylano van Dijk in de vierenzeventigste minuut wel want nadat hij de bal voor panklaar voor zijn linker had gelegd, schoot de linksback de bal stijf in het kruis (2-0).



Eenrichtingsverkeer

Na die “bevrijdende” treffer was het op de hiervoor genoemde kans uit de buitencategorie na vooral eenrichtingsverkeer, maar was het bij de Sneker acties ook vaak een kwestie van net niet, al moest Nooren bij kopballen van Dennis Niemarkt en Jesper Knoop handelend optreden, mocht hij bij een inzet op de paal van Dylano van Dijk over geluk niet klagen en had de sluitpost in de slotminuten tot drie keer toe veel moeite met een indraaiende en inwaaiende hoekschoppen.



De moeite van de gang naar het net bleef hem echter bespaard terwijl Waterpoort Boys in de eerste van wat men de “heel hou-wedstrijden” zou kunnen noemen zoals hiervoor al werd vermeld, eveneens van schade gevrijwaard bleef.

Waterpoort Boys - Tollebeek 2-0 (1-0)

​Doelpunten: 1-0 Lars van Dijk (28.), 2-0 Dylano van Dijk (74.)

​Scheidsrechter: M.E. van den Beld

Gele kaart: Romano Pasveer, Brian Visser (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Kevin Kedde (46. Dylano van Dijk), Calvin Pasveer (75. Jesper Knoop), Robert Minks, Stefan Kroon, Andy de Vries, Tim van der Werf (46. Orlando Pasveer), Romano Pasveer, Brian Visser, Marcel van der Meulen (46. Dennis Niemarkt) en Brian Visser

Bron: www.pengel.weebly.com