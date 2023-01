Waterpoort Boys beleeft tegen Makkum complete offday

Winnaar uit de strijd

Onder het toeziend oog van Jan Vlap, de nieuwe trainer van de Wéé Péé Béé, kwam de ploeg uit de Waterpoortstad maar moeilijk op gang. De eerste wapenfeiten kwam dan ook op naam van Makkum, al ontbrak bij de gasten uit het Friese Zandvoort de noodzakelijke precisie. Die ontbrak even later ook bij Lars van Dijk die een te korte terugspeelbal oppikte en vervolgens oog in oog met doelman Hyltje Bosma kwam te staan, een situatie die zich vervolgens ook aan de andere kant voordeed toen Tim van der Werf balverlies deed. Doelman Stefan Rijpkema kopieerde echter de actie van Bosma en kwam evenals de sluitpost van Makkum als winnaar uit de strijd.



Symptomatisch

Na een klein half uur en na een slordig genomen vrije trap zou het volgende balverlies echter minder goed aflopen, want in de omschakeling werd de thuisclub verrast en schoot Jelle Attema de bezoekers na een voorzet vanaf links op voorsprong. De totstandkoming van die treffer was symptomatisch voor hoe Waterpoort Boys in de wedstrijd zat. Dat deed zich vlak voor rust nog een keer gelden toen Calvin Pasveer de bal verkeerd wegwerkte. Top opluchting van de supporters van de geelhemden ging de aanvaller van Makkum te gehaast te werk ging en verdween het gespikkelde monster over.



Net

Na de thee met Jesper Knoop voor Tim van der Werf probeerde Waterpoort Boys wel de bakens te verzetten, maar uiteindelijk zou de nummer drie van de ranglijst niet over het dode punt geraken. Zo kon Robert Minks net niet bij een voorzet van Andy de Vries en werd een indraaiende vrije trap van Dylano van Dijk net onder de lat weggetikt. Na voorbereidend werk van Brian Visser verdween een inzet van De Vries voorlangs en was het opnieuw een kwestie van (net) niet.



“Medewerking"

Makkum was in de omschakeling veel gevaarlijker en had met iets meer precisie de wedstrijd al in een vroegtijdig stadium kunnen beslissen. Die beslissing viel nu in de 72ste minuut en opnieuw kwam de treffer met “medewerking” van de thuisclub tot stand. Calvin Pasveer speelde de bal namelijk terug en pardoes in de voeten van een aanvaller, waarna Jesper Knoop nog probeerde om het naderende inhield te voorkomen. De verdediger werd echter simpel uitgespeeld, waarna het voor Gerben de Boer een koud kunstje was om de breed gegeven bal tot doelpunt te promoveren (0-2).



De thuisclub kreeg vervolgens nog een een mogelijkheid om de pijn iets te verzachten, doch de vrije trap van de voet van Andy de Vries verdween net langs de voor hem verkeerde kant van de paal. Dat laatste was ook het geval bij een goede mogelijkheid voor de bezoekers, want nadat de bal in eerste instantie werd weggekopt, verdween ook hier de afvallende bal over de achterlijn. Een derde treffer zou echter alleen statistische waarde hebben gehad, want de drie punten zaten toen al enige tijd stevig en verdiend in de achterzak van Makkum.

Waterpoort Boys - Makkum 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Jelle Attema (27.), 0-2 Gerben de Boer (72.)

Scheidsrechter: H. Broer

Gele kaart: Lars van Dijk (Waterpoort Boys)

Opstelling Waterpoort Boys: Stefan Rijpkema, Dylano van Dijk, Calvin Pasveer, Tim van der Werf (46. Jesper Knoop), Kevin Kedde (76. Stefan Kroon), Orlando Pasveer, Romano Pasveer, Andy de Vries, Brian Visser (69. Joey de Jong), Robert Minks en Lars van Dijk (69. Marcel van der Meulen)

Bron: https://pengel.weebly.com