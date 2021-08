Wateroverlast in Súdwest-​Fryslân

WOUDSEND- Zondag 22 augustus is er veel regen gevallen in verschillende dorpen in Súdwest-Fryslân, zoals in Heeg en Warns. In Woudsend was de overlast het grootst. In enkele uren tijd viel daar maar liefst 80 tot 90 millimeter water. Deze hoeveelheid regen valt normaal gesproken in een hele maand. Deze hoeveelheid water kon het riool niet aan. Daardoor hadden veel mensen wateroverlast en daardoor schade aan hun woning.