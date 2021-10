Wateroverlast in De Domp in Sneek

Er is wateroverlast op een aantal plaatsen in de Domp in Sneek. De riolering kan de hoeveelheid water niet verwerken, waardoor de straten overlopen.

De afvoer is vanavond afgesloten zodat er geen water meer het riool instroomt. Deze maatregel is nodig om het rioolwater weer op peil te brengen, zo laat gemeente Súdwest-Fryslân weten. De verwachting is dat het rioolwater vannacht weer op peil is.