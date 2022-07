Waterland van Friesland maakt zich op voor een goed toeristenseizoen

SNEEK- Een groot aantal toeristen heeft plannen om dit jaar nog op vakantie te gaan in Waterland van Friesland. De echte coronagekte is eraf, maar Nederlanders willen nog steeds graag in eigen land op vakantie. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde Internationale Vakantiemonitor van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). Zuidwest Friesland is in trek. Ondernemers in de regio zien dat de boekingen en verhuur in de lift zitten, maar er is zeker nog ruimte om een vakantie te plannen.

VVV Waterland van Friesland verwacht een goed toeristenseizoen. De toeristen die accommodaties boeken in Zuidwest Friesland, zijn ook niet alleen afkomstig uit eigen land. Duitsers, Belgen, Engelsen en Fransen weten de weg naar Zuidwest Friesland weer te vinden. Volgens de Internationale Vakantiemonitor is een groot aantal mensen, in elk geval de helft van alle Nederlanders, dit jaar al op vakantie geweest. Zij hebben plannen om in 2022 nog een keer te gaan.

Voorseizoen was al goed

“Het voorseizoen was inderdaad top”, zegt Cecile de Winter van camping De Holle Poarte in Makkum. “Het was beter dan in 2020 en 2021. In vergelijking met 2019 hebben we nu behoorlijk wat extra boekingen. Vooral Nederlanders en Duitsers weten onze camping weer te vinden.” In het Jopie Huisman Museum in Workum is het volgens Peter Miedema ook al ‘lekker druk geweest’. “We verwachten nog veel meer bezoekers. Zeker omdat over een maand een NPO1-podcast uitkomt over de gestolen schilderijen van Jopie Huisman.”

Bezetting is hoger

Hotel Iselmar in Lemmer ziet dat de bezetting hoger is dan vorig jaar. Bij vakantiepark De Kuilart in Koudum is de bezetting weer hetzelfde als in 2019. “Na twee jaar afwezigheid zijn de Duitse gasten dit jaar weer terug”, vertelt Dorien van der Werf. Jachthaven Lemmer Binnen ziet dat het aantal overnachtingen tot nu toe wat betreft campers al is verdubbeld in vergelijking met 2021. Ook zijn er 60 procent meer bootovernachtingen. “Ook zien we dat er de afgelopen twee jaar veel boten zijn verkocht, we hebben daardoor een wachtlijst voor vaste ligplaatsen,” vertelt Hanneke Boersma.

Mooi seizoen verwacht

Barber de Vries van jachthaven Skipsmaritiem in Hindeloopen hoopt dat de brandstofontwikkelingen en prijsstijgingen niet voor minder boekingen gaan zorgen. “Maar vooralsnog gaat het heel goed. Voor ons zijn de vaste gasten in de haven en op de camping belangrijke graadmeters. De bezetting is het afgelopen jaar explosief gestegen en niet teruggelopen. Nu corona even weg is, waarderen mensen vakantiehuizen, chalets, campers en boten in eigen land weer meer dan ooit. Het gaat een heel mooi seizoen worden!”

Friese meren zijn herontdekt

Bij Aquanaut Yachtcharter in Sneek merken ze eveneens dat de bootverhuur in de lift zit. Johanna Folmer nam in 2020 de jachtverhuur tak van Aquanaut over en begon met elf luxe motorjachten. Nu zijn er zeventien schepen in de verhuur. “Het voorseizoen was goed en ook het hoogseizoen ziet er positief uit”, aldus Johanna. “Het lijkt erop dat Nederlanders tijdens corona de Friese meren hebben herontdekt. Ze komen echt terug, net als de Duitsers. We hebben zelf richting de winter al boekingen staan.”

Korter van tevoren boeken

Toch blijkt uit de Internationale Vakantiemonitor dat 25 tot 30 procent van de mensen met vakantieplannen nog niet heeft geboekt. “Het lijkt erop dat mensen korter van tevoren boeken dan tijdens de coronacrisis”, zegt Grietje Hoekstra van VVV Waterland van Friesland. Dat merkt ook Frank van het Reve van camping It Soal in Workum. “De bezetting is goed, er wordt alleen korter van tevoren iets echt vastgelegd.”

Piek in boekingen

Stijgende prijzen, onzekerheid over corona en drukte op het vliegveld maken volgens de Internationale Vakantiemonitor mensen onzeker over hun vakantie. “In ons zoek- en boeksysteem zagen we een piek toen het nieuws kwam dat er op Schiphol vluchten werden geschrapt”, vertelt Grietje. “Door de onzekerheden wordt er meer gekozen voor een vakantie in eigen land. En waarom niet: Zuidwest Friesland heeft alles in huis voor een prachtige vakantie! Je hebt hier alles: strand, bossen, meren, gezellige steden en dorpen en prachtige vergezichten! Met ons zoek- en boeksysteem heb je online zo een vakantie geregeld. En het mooie is: vergeleken met de afgelopen twee coronajaren is er nu ook nog plek.”

Over VVV Waterland van Friesland

VVV Waterland van Friesland verleidt inwoner en toerist om gast te zijn in Zuidwest Friesland. Dat gebeurt met inspirerende informatievoorziening, gerichte marketing en goed gastheerschap. Het werkgebied is groot, vanaf de Afsluitdijk tot aan Lemmer en van Joure en Sneek tot aan Bolsward. Waterland van Friesland heeft in dit gebied zestien VVV-locaties en achttien informatiepunten. Daarnaast wordt informatie verstrekt via de website en diverse publicaties. Ruim 800 ondernemers zijn lid van VVV Waterland van Friesland. De VVV verbindt deze ondernemers met elkaar in één krachtige netwerkorganisatie.