Waterfietsers van ‘Team Wybe’ halen meer dan 75.000 euro op voor strijd tegen kanker

"Dit is gigantisch", zegt Douwe de Vries van Team Wybe. It team is genoemd naar Wybe Leenstra, die in 2014 aan kanker stierf. Al jaren zet de vriendenploeg zich in door met acties geld op te halen voor kankeronderzoek. Dit jaar hebben ze de elfstedentocht gefietst op een waterfiets.

Op vrijdagochtend 8.00 uur is de vriendenploeg begonnen met de monstertocht vanuit Bolsward. Onderweg kon Team Wybe op veel steun en aanmoedigingen rekenen. Onafgebroken, dus zonder pauzes, waterfietste het team langs de elf steden. Zondagavond waren de waterfietsers weer terug in Bolsward, waar ze werden opgewacht door tientallen toeschouwers.