Wat zou jij willen veranderen in jouw dorp of wijk? Meld je aan voor IIS

SNEEK- 'We' gaan het weer doen! Samen mooie projecten bedenken en aan duizenden mensen laten zien. Net als in 2018. Dit keer zijn we nieuwsgierig naar jou als voorouder, naar jouw ideeën over de toekomst van het dorp, de wijk of de stad waar je woont. Als jij om je heen kijkt, wat kan er beter? En als je groter en groots denkt, wat zou je mee willen geven aan toekomstige generaties? We ontvangen heel graag jouw idee of plan!